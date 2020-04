En Commune IV du district de Bamako, un rassemblement républicain s’est constitué autour de la liste UDD/PSDA pour le second tour des élections législatives du 19 avril. Le candidat Hamady Sangaré a ainsi bénéficié du soutien massif des partis de l’opposition et de la majorité ainsi que de plusieurs associations pour le scrutin du 2ème tour.

L’annonce a été faite à la faveur d’une conférence de presse commune pour les alliances du parti UDD/PSDA le lundi dernier, en présence des représentants des 27 partis politiques.

La liste UDD/PSDA peut désormais compter sur le soutien de plusieurs partis politiques, associations, clubs, de la Commune IV.

Les représentants des associations estiment que le candidat Hamady Sangaré est en terrain connu, il a toujours œuvré pour le développement de cette commune, ce qui lui vaut le nom du bailleur caché des associations de la Commune IV depuis de longue date.

Les acteurs politiques quant à eux, le trouvent plus proche de la population et soucieux du développement de la Commune IV. “Malgré son agenda très chargé, il a toujours répondu à l’appel des populations de cette commune, partout où le besoin se fait sentir”, a expliqué le secrétaire général de l’URD en Commune IV.

Concernant les actions menées par Hamady Sangaré dit Zé en Commune IV, des dons de riz, sucre et des viandes pour les plus démunis pendant les ramadans, des motos pour les jeunes, des permis de conduire, des dons aux mosquées de la commune, des forages, l’aménagement des routes de la commune, etc.

Il a toujours fait des femmes des actrices du développement en les intégrant dans tous les secteurs d’activité. Partout où le candidat Hamady et son colistier passent, ils ont reçu des engagements et des messages forts de soutien de la population pour une victoire écrasante au second tour du scrutin.

“Nous voulons un changement et nous allons tout mettre en œuvre pour donner la victoire à Hamady”, a déclaré un habitant de la commune.

Selon Hamady Sangaré, la motivation de sa candidature n’est autre chose que pour le développement de la Commune IV. “Une fois élu député, mon collègue et moi allons exposer les préoccupations de la population de notre commune à l’Assemblée nationale pour apporter de l’amélioration aux conditions de vie de la population”, a-t-il promis.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :