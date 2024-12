Sekou Niame Bathily, Porte-Parole du RPM : “L’approche du nouveau PM rassure “

Le porte-parole du Rassemblement pour le Mali (RPM), Sékou Niamé Bathily estime que l’approche du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga rassure et donne de l’espoir pour la suite. Il dira que depuis sa nomination à la tête du gouvernement, il est actif sur le terrain et rencontre les acteurs clés du processus dans le but de trouver des solutions aux problèmes.

Le porte-parole de l’ancien parti au pouvoir, Sékou Niamé Bathily témoignera qu’après ses visites au siège de l’EDM et au Haut conseil islamique du Mali, le nouveau PM s’est rendu au siège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Cette visite à l’Aige, dira-t-il, intervient quelques jours après la transmission de la lettre de cadrage du président de la Transition au gouvernement lors du conseil des ministres inaugural suite au changement de gouvernement.

Parmi les orientations du président de la Transition, figure en huitième et dernier axe la création des conditions d’organisation des élections mettant fin à la transition. Aux yeux de M. Bathily, cette visite du chef du gouvernement au siège de l’Aige s’inscrit dans cette droite ligne. En effet, selon la loi 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale au Mali en son article 5, le ministère de l’administration territoriale appuie l’Aige dans l’organisation des opérations référendaires et électorales.

Ainsi, le Premier ministre, en charge également du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation était accompagné pour l’occasion par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral, Mamani Nassiré pour matérialiser la volonté du chef de l’État.

Pour le porte-parole des tisserands, la promptitude du Premier ministre sur le huitième axe de la lettre de cadrage du président de la Transition est à saluer. Dans la foulée, à travers une lettre que nous (RPM) avons reçue, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a invité la classe politique à une rencontre le jeudi 5 décembre 2024 pour une prise de contact et des échanges autour de l’état des lieux de la révision des listes électorales, des réformes politiques et les perspectives ainsi que les questions diverses.

“Il est important de souligner en passant que la dénomination de cette rencontre entre le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et les partis politiques doit évoluer pour éviter les confusions car depuis l’adoption de la loi électorale le 24 juin 2022, le cadre de concertation est une prérogative de l’Aige (article 4 de la loi 2022-019)”, a expliqué M. Bathily.

A l’en croire, son parti encourage la dynamique en cours en faveur d’un retour à l’ordre constitutionnel suscitée par la lettre de cadrage du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta et la promptitude du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga.

A l’Aige de saisir cette opportunité et de jouer pleinement son rôle. “Nous restons vigilants pour la suite et espérons que le Programme d’action gouvernemental du Premier ministre autour des orientations du président de la Transition fournira plus de détails et nous permettra d’avoir un calendrier électoral clair et précis”, soulignera-t-il.

M Bathily reste convaincu que nous devons aller vite car une transition n’a d’autre objectif que de remettre les institutions en place pour le fonctionnement régulier de l’Etat. “Nous avons tous intérêt à relever le défi de l’organisation des élections libres, transparentes et apaisées”, a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye

