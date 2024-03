Ce dimanche 24 mars 2024, quelque 7,5 millions d’électeurs sénégalais ont pris le chemin des urnes pour choisir leur cinquième Président. Le protégé d’Ousmane SONKO, le leader politique le plus populaire du pays, Bassirou Diomaye FAYE, est largement en tête selon les premières compilations des résultats partiels du scrutin présidentiel.

Fait inédit autour d’un scrutin présidentiel tant attendu par les Sénégalais. Un jour historique qui devait se solder par deux options: celle de la continuité d’un régime affaibli et désarçonné par plusieurs séquences de la vie démocratique balafrée et celle de la rupture, annonçant un nouveau cycle politique. Une prouesse énormissime que vient de réaliser la coalition Diomaye FAYE, la plus dynamique et la populaire du pays ces trois dernières années. Un fort taux de participation à été noté, notamment chez les jeunes, assoiffés de changer les choses. Même les rigueurs du Ramadan et du Carême n’ont pas empêché l’engouement du vote. Le protégé d’Ousmane SONKO est sous la lumière depuis cette soirée, le temps d’un scruti mn, après plusieurs mois passés en prison.

Razzia à haute voltige et ténors aux pieds d’argile

Le plan B du parti PASTEF, Les Patriotes, Bassirou Diomaye Diakhar Faye (44 ans) sort en tête selon les premiers résultats, devant son principal adversaire Amadou Ba (63 ans) , le poulain du Président sortant Macky Sall. Le candidat de la majorité présidentielle Amadou BA, contesté dans son propre camp et jeté en pâture par des faucons du palais présidentiel a subi une raclée dans son bureau de vote, largement devancé par Diomaye FAYE.

La Diaspora, le Proche et le moyen- Orient sont les premiers à donner les résultats qui sont favorables au candidat de Pastef. S’en suivent les résultats au niveau des bureaux de vote du Sénégal, où caracole le jeune opposant, protégé d’Ousmane SONKO.

La capitale dakaroise s’incline aussi sous les boutoirs de Diomaye FAYE. Le maire de Dakar, Barthélémy DIAZ, est tombé, les armes à terre. Lui qui s’était intronisé le Vizir de la capitale. Une grosse timbale que décroche le candidat de PASTEF. Le candidat Amadou Ba est battu à plate couture dans son bureau de vote.

Les scores sont justes énormissimes. De Dakar, à Kédougou (zone transfrontalière à cheval avec la Guinée et le Mali), en passant par les cités religieuses Touba, Tivaouane, tombent dans l’escarcelle de Diomaye FAYE. Un fait nouveau. La jeunesse sénégalaise s’est mobilisée pour couper d’avec le système qui régente la marche de la République depuis l’arrivée au pouvoir du Président Macky SALL en 2012. Elle aspire à de profonds changements et a choisi un Président jeune, qui prend en charge leurs préoccupations. Le Sherpa du gouvernement Sidiki KABA, l’ex- premier ministre Amadou BA, les ministres Mansour FAYE, Abdoulaye SOW et la quasi-totalité des hauts dignitaires du régime ont capitulé devant la puissance de feu de la coalition du protégé d’Ousmane SONKO. Une bérézina au premier degré.

Libéré de prison seulement, une semaine après le démarrage de la campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye a su conquérir le cœur des Sénégalais, en un temps record.

En attendant les résultats définitifs qui donnent largement vainqueur dès le premier tour, selon les compilations régulières disponibles pour l’instant, ce sont des foules de jeunes en liesse qui jubilent un peu partout au Sénégal. Les autres candidats en lice dans cette élection présidentielle, considéres comme des ténors de la scène politique sénégalaise, tels que Idrissa SECK, Khalifa SALL, Malick GAKOU, Aly Ngouille NDIAYE, se sont révélés des géants aux pieds d’argile.

Par Hugues DESORMAUX et Maguette MBENGUE ( Confidentiel Afrique)

