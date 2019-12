Sous le feu des critiques sur le continent : Paris veut faire taire les politiques et les célébrités africaines

Lors de son allocution à l’OTAN; invitant les chefs d’Etat du G5 Sahel à clarifier leurs positions quant à la présence de la France au Sahel; Macron aurait laissé entendre que certains responsables politiques attisent le sentiment anti-français sur le Continent. Qui sont ces politiciens ? L’action de Barkhane est de plus en plus stigmatisée dans la région, certains l’accusant même de défendre uniquement les intérêts économiques français. Or ce discours anti-français est parfois relayé par des responsables politiques, s’est ému mercredi Emmanuel Macron. En cause notamment les déclarations en juin dernier de Chérif Sy, le ministre burkinabè de la Défense. Il avait affirmé à propos des soldats de Barkhane : « S’ils le voulaient vraiment, ils auraient pu les battre », en parlant des terroristes. Et le ministre de s’interroger alors : « Les Français ont-ils d’autres priorités ? ». D’autres propos tenus par certains élus et personnalités publiques maliennes ont également déplu. La France s’agace de voir que Bamako et Ouagadougou laissent ainsi se développer un tel discours de rejet. « On a l’impression que la présence française devient le bouc-émissaire facile », déplore un diplomate français sur RFI. Ces élus et personnages publiques sont: Oumar Mariko, Moussa Diarra (élus), le célèbre chanteur Salif Keïta… (Personnage public). Alors Paris veut faire taire nos élus et personnes publiques de toute critique en l’encontre de l’ex-puissance coloniale ?

Correspondance particulière

