La course pour le palais de Koulouba n’est pas encore totalement enclenchée, mais les prétendants les plus coriaces, qui font tenir la dragée plus haute aux autres,sont connus de tous. Aliou Boubacar Diallo, président d’honneur de l’ADP-Maliba, est bien celui-là avec qui il faut compter, tant son style et ses méthodes lui confèrent un bien meilleur sort.

Election présidentielle ou pas ! Ferveur politique ou pas ! Aliou Boubacar Diallo, cet opérateur économique très respecté au pays et en dehors, fait figure d’un homme politique engagé pour la cause de son pays, qui vit au quotidien le rythme du vécu de ses compatriotes, indépendamment de leur appartenance idéologique et sociologique.

Voilà alors, en peu de mots, une différence de taille de cet homme pragmatique avec de nombreux autres postulants pour la conquête de Koulouba, déclarés ou non, lesquels n’apparaissent au grand jour qu’à la faveur des grandes joutes politiques. Et qui, pour cette raison, font soudainement semblant d’attention particulière sur le quotidien des populations maliennes.

Et bien ! Notre leader politique, très fort apprécié des Maliens, en raison de ses nombreuses et diversifiées actions de promotion en leur faveur, n’est pas cette posture attentiste ; lui qui est au four et au moulin pour soulager la souffrance de ses compatriotes.

Ainsi, discret et efficace, quand il s’agit de soutenir la cause de son pays, Aliou Boubacar Diallo, l’on ne le dit pas assez, a beaucoup contribué, ces derniers temps, auprès des dirigeants du proche voisinage, à la levée des sanctions économiques et financières qui frappaient le pays.

Sans tambour, ni trompette, l’homme, on le sait aujourd’hui par diverses sources concordantes, a initié et mené de solides et discrets pourparlers auprès de plusieurs dirigeants de pays de la sous-région dans la perspective heureuse de lever l‘étausur le pays.

Fort de ce résultat tangible, qui a été très fort apprécié par les populations, il est aussitôt l’objet, comme à l’accoutumée, d’attaques virulentes de la part de ses détracteurs, tapis dans l’ombre, qui pensent toujours, sans succès, ainsi l’anéantir et l’affaiblir, auprès des populations maliennes, pour qui l’homme n’a que résilience et reconnaissance.

Toujours déterminé à se sacrifier pour l’épanouissement économique de ses compatriotes, par son combat inlassable contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance, source de tous les fléaux qui minent aujourd’hui notre pays, selon la vision de l’homme, ABD, en dépit des campagnes de dénigrement qui se multiplient à son encontre, est bien engagé, comme il le dit lui-même, à faire sortir son pays du marasme économique qui le frappe. Et à donner, par ricochet, aux populations maliennes un meilleur espoir d’envisager avec optimisme le futur de leur pays.

La Rédaction

