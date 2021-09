Transition : Le MDP quitte les organes

Dans une déclaration rendue publique le 18 septembre 2021, les membres du Mouvement démocratique et populaire annoncent leur retrait du gouvernement et du CNT. Une décision qui est prise suite à leur dernière assemblée générale qui s’est tenue le 11sepembre 2021 à la radio Kayira.

Il ressort de la résolution de la dernière assemblée générale que le mouvement démocratique et populaire quitte le gouvernement et le CNT. ‘’Le MDP ne se reconnait plus dans sa représentation au sein du gouvernement et du CNT’’. Cette non représentativité au sein du gouvernement et du CNT n’enlève rien à leur volonté et actions de soutien au bon déroulement de la transition.

Le fait d’être un des acteurs aux mouvements de contestation contre le président IBK et qui ont conduit à la mise en place des organes de la transition pousse le MDP à soutenir toutes les actions servant à la réussite de la transition. C’est ainsi que les membres du mouvement ont sollicité une compréhension des autorités de la transition et du peuple malien de leur décision. De ce fait, des lettres ont été rédigées et adressées au premier ministre de la transition et au Conseil national de transition afin de les informer de cette décision.

Bissidi SIMPARA

Commentaires via Facebook :