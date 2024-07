Il s’agit bien de cette agence où une mafia serait résolument à l’œuvre et qui pourrait l’arrêter ?

Pas la mission du Vérificateur Général qui était en cours. En effet, ladite mission dirigée par le jeune vérificateur Cheick Mohamed Tall serait soumise à diverses tentatives visant à la détourner de ses objectifs. Pour ce faire, un proche parmi les proches du PM serait à la tâche, il s’agirait d’un certain Seck servant de relai entre la primature et le Directeur Général Adjoint de l’AGEFAU qui, serait le bras financier de la jeunesse du M5-RFP tendance Choguel. Ce même Seck est un ami d’enfance de Ségou du vérificateur Cheick Mohamed Tall qu’il essaye d’influencer par tous les moyens.

Les agents de l’agence sont aujourd’hui bâillonnés et interdits d’avoir un avis contraire à celui de la direction sinon bonjour les brimades et autres exactions morales.

Au-delà, tous les marchés passés par l’AGEFAU seraient exclusivement attribués à des entreprises montées de toute pièce par un des responsables avec la bénédiction du DG qui, est prêt à tout accepter dès lors qu’il perçoit les peccadilles que lui jette ce dernier qu’il qualifierait de mon « fils » comme il aime affectueusement appeler son second.

A titre d’exemple, des marchés sont attribués à des entreprises dont entre autres AMEYE, FREDRICKSON qui, à vérifier au registre de commerce ont toutes été créés par ce responsable de l’AGEFAU et bien d’autres, nous y reviendrons !

Mieux, pour des projets d’importance à l’instar de la couverture réseau pour l’administration territoriale et du reste du pays, des réceptions partielles sont organisées et des paiements intégraux effectués en faisant croire aux bénéficiaires que les travaux sont terminés alors qu’il n’en est rien.

Aussi, pour intimider les agents, les deux rois de la structure les réunissent pour les dire qu’il est au courant de ce qu’ils disent même sur leurs téléphones personnels.

Pour tous les projets importants, un marchandage sans pareil ailleurs est mené par le second baron avec des fois d’autres prestataires pour lesquels ses propres sociétés ne peuvent pas réaliser les prestations demandées. Ainsi, les coûts des projets passent du simple au triple afin d’assouvir l’appétit financier insatiable de la direction générale chargé du financement des activités politiques du PM.

Le fougueux responsable en question pousse l’outrecuidance jusqu’à menacer des responsables publics pour obtenir des marchés publics en arguant être le cousin d’un colonel puissant de Kati.

Avec cette double casquette de ce cadre de l’AGEFAU et de responsable d’entreprises, qu’attendre comme résultat d’un individu de cet acabit connu surtout pour son incompétence et son inaptitude à gérer les hommes ?

Aussi, le pays lui doit en partie l’échec de l’avant dernière campagne cotonnière du fait de son incapacité à livrer la qualité d’intrants et en temps opportun aux bénéficiaires notamment, les paysans et les organisations interprofessionnelles. Cela à travers une société dénommée FREDRICKSON et l’intervention d’individus aussi douteux que malveillants tel l’ancien chef de cabinet d’un ancien ministre des sports. puis de l’environnement et de l’assainissement dédoublé d’un escroc sans équivalent. « L’opération fut un fiasco » et certains commanditaires n’auront eu que leurs yeux pour pleurer puisqu’y ayant laissé des plumes.

Le premier ministre en tant que PCA de l’AGEFAU est interpellé pour apporter un changement radical au sein de cette structure qui gère des milliards sans que la population n’en bénéficie

Nous reviendrons !

La rédaction

