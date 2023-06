Les eaux de la Mairie de la Commune rurale de Sadiola, dans la région de Kayes, sont troubles et charrient visiblement des affaires nauséabondes les unes que les autres.

Cela s’atteste par la découverte des irrégularités administratives et financières qui dépassent l’entendement. Et il a fallu le passage du Bureau du Vérificateur Général dans les locaux de la municipalité de Sadiola pour qu’on découvre le laxisme et l’affairisme qui ont laissé un trou béant dans les caisses.

198 466 256 FCFA, c’est le montant total des irrégularités financières décelées au titre des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Octobre 2022). Comme pour dire que l’association « Ensemble pour la commune de Sadiola » a eu raison de saisir le Bureau du Vérificateur Général par rapport à la gestion de cette municipalité dont la gestion jure avec l’orthodoxie financière. Pourtant, les sous qui ont pris une destination inconnue, pouvaient contribuer au développement de la localité à travers la construction des services sociaux de base. Malheureusement que cela n’est pas l’idéal du premier responsable de la municipalité et sa bande qui gèrent, les fonds comme bon leur semble, sans se rappeler du contrat moral et social qui les lie à la commune de Sadiola.

Selon le rapport du Bureau du Vérificateur Général, les irrégularités financières sont liées : au paiement de primes mensuelles indues pour un montant de 39 440 000 FCFA ; au paiement d’indemnités de déplacement indues et de dépenses irrégulières pour un montant de 6 447 000 FCFA. Comme pour dire que le Maire de la commune rurale de Sadiola, M. Toumany Dembélé et ses conseillers ainsi que les responsables financiers ont érigé en mode de gestion le laxisme au détriment du développement de cette commune qui attend d’ailleurs beaucoup d’eux.

Plus grave encore, les irrégularités financières découlent par ailleurs du paiement d’indemnités journalières de session et de frais de transport indus pour un montant de 1 425 000 FCFA ; du paiement d’indemnités journalières indues pour un montant de 1 460 000 FCFA et du non-reversement de recettes perçues pour un montant de 3 822 076 FCFA. Elles relèvent aussi de la non-justification de l’achat et de l’utilisation de carburant et de lubrifiant pour un montant de 76 994 450 FCFA ; la non-justification du montant total des vignettes confectionnées pour un montant de 49 325 840 FCFA ; la non-justification de l’existence de biens acquis pour un montant de 1 910 000 FCFA.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Maire Toumany Dembélé et ses hommes ont procédé au paiement de travaux non exécutés pour un montant de 3 329 890 FCFA et n’ont pas recouvré les recettes issues de contrats de gérance et de location pour un montant total de 14 312 000 FCFA. Toutes choses qui sont à l’origine des irrégularités financières en série.

Face à cette gabegie qui ne doit pas rester impunie, le Vérificateur général a transmis et dénoncé les faits au président de la section des comptes de la cour Suprême et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kayes, charge du Pôle économique et financier. Depuis, c’est la panique chez le Maire Toumany Dembélé et sa bande.

Adama Coulibaly

