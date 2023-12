AMA-CESTI : “Le journalisme, un maillon essentiel dans la transmission de la sécurité”

En guise de première grande activité de son tout nouveau président, Tiégoum Boubèye Maïga, l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Ama-Cesti) a tenu la 1re édition de sa Rentrée solennelle. C’était le samedi 2 décembre à Bamako autour du thème : “Médias et terrorisme : aux frontières de la réalité et de la vérité”.

Après deux mandants de 4 ans chacun, Alassane Souleymane a passé le témoin à son confrère Tiégoum Boubèye Maïga à la tête de l’Ama-Cesti. Quelques jours après son installation, l’ancien patron de la communication au palais présidentiel de Koulouba a tenu sa première activité d’envergure. A cette occasion, il a organisé la 1re édition de la Rentrée solennelle de l’association avec la participation des experts des médias et des chercheurs autour d’une thématique d’actualité.

Ainsi, autour du thème : “Médias et terrorisme : aux frontières de la réalité et de la vérité”, le panel a été aminé par Mahamadou Talata Maïga, journaliste et administrateur délégué de la Maison de la presse, Abdoul Salam Hama, directeur du site d’information : sahlien-dya.com, Dr. Mohamed Aly Haïdara, directeur des affaires juridiques de l’APDP, et Tiégoum Boubèye Maïga, président de l’Ama-Cesti.

Durant une demi-journée de débats, les panélistes ont brossé le sujet qui fait actuellement les choux gras des médias notamment ceux de notre région. Ils ont notamment évoqué le rôle du journaliste dans un contexte de terrorisme et le droit du public à des informations fiables.

“C’était un cadre que nous avons mis à profit pour attirer l’attention des journalistes sur leur devoir essentiel d’informer les citoyens. Cela consiste à ne pas céder à la manipulation des sources d’informations, à la peur du terroriste, ne pas avoir peur d’aller sur le terrain dans le seul souci de satisfaire le droit d’informer le citoyen. A Ama-Cesti, nous sommes convaincus qu’un citoyen bien informé n’a peur de rien. C’est vrai que les forces de sécurité sont là pour protéger les citoyens, mais si les journalistes leur donnent suffisamment d’informations sur les efforts que le gouvernement entreprend à titre préventif, ils peuvent se mettre à l’abri de certaines situations désagréables. Nous pensons aussi que le journalisme est un maillon essentiel dans la transmission de la sécurité”, a indiqué le président Tiégoum Boubèye Maïga.

A l’occasion de la tenue de cette 1re édition de sa Rentrée, Ama-Cesti a innové avec l’institution de la bourse Ama-Cesti Diomansi Bomboté. Cette première bourse a été offerte à un étudiant de l’Ecole de journalisme du Mali (ESJSC). “L’institution de cette bourse est un moyen pour l’Ama-Cesti de rendre un hommage au doyen Diomansi Bomboté, enseignant émérite du Cesti dès les premières heures et qui a piloté le projet de création de l’ESJSC Bamako où il continue d’encadrer des étudiants et conseiller la direction”, a expliqué Alassane Souleymane, ancien président de l’Amicale.

D’une valeur de 300 000 F CFA, la bourse a été attribuée à l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication (ESJSC) de Bamako au bénéfice d’un étudiant en difficulté de paiement des frais scolaires.

A C.

