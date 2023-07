Fin de guerre de leadership au sein de l’Association des éditeurs de la presse privée du Mali. Le directeur de publication du journal “Le Pays”, Boubacar Yalcouyé a été élu par consensus par ses confrères lors d’une assemblée générale tenue le samedi 29 Juillet 2023 à la maison de la presse pour une durée de 3 ans.

Au cours de cette assemblée, les patrons de la presse ont adopté les nouveaux statuts de l’ASSEP avant de procéder à l’élection d’un nouveau bureau exécutif. En effet, depuis plus de 6 mois, les responsables de l’ASSEP avaient mis en place un comité transitoire de 7 membres qui s’étaient donnés comme missions de faire la gestion des affaires courantes de l’ancien bureau déchu légalement, la relecture des textes et la convocation d’une Assemblée générale élective, en vue de mettre en place un bureau consensuel composé des directeurs de publication, imprégnés des réalités et enjeux de notre corporation. 《Je vous donne l’assurance et vous tiens la promesse que je ne ménagerai ni mon temps, ni mon énergie pour rester à votre disposition durant mon mandant》, a promis le tout nouveau président de l’ASSEP Boubacar Yalcouyé et d’ajouter que 《personne ne va plus émerger dans le désordre ambiant de la presse privée malienne. Nous avons trop souffert et c’est le moment à jamais de prendre en main notre destinée》. Aussi, il promet de veiller à l’application stricte des textes afin de permettre d’atteindre les objectifs et ce, dans un cadre assaini au profit du secteur de la presse écrite privée du Mali avant d’inviter les journalistes, à s’inscrire dans une dynamique de refondation tant réclamée afin de donner à la presse malienne, son image d’antan. Rappelons que l’ASSEP a pour mission de contribuer au développement par la promotion et le renforcement des capacités de la presse et de l’édition dans notre pays.

Yacouba COULIBALY

