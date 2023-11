Ouagadougou, le 02 novembre 2023 : Aujourd’hui, le monde commémore la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes. A cette occasion, la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’Investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) se joint à la communauté internationale pour rendre hommage aux journalistes qui ont payé le prix ultime dans l’exercice de leur métier.

La Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes est instituée pour rappeler l’importance cruciale de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. C’est le cadre idéal pour sensibiliser le public sur la violence dont sont victimes les journalistes partout dans le monde. En Afrique de l’Ouest, le cas le plus emblématique est celui du journaliste Norbert Zongo, sauvagement assassiné le 13 décembre 1998. 25 ans après, la justice n’a toujours pas fait la lumière sur ce crime odieux.

En ce jour de commémoration de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, la CENOZO s’incline devant la mémoire des confrères et consœurs qui ont perdu la vie ou qui ont été victimes d’actes de violence en cherchant à informer le public et à exposer la vérité. Dans un contexte où les attaques contre les journalistes et les médias perdurent, nous renouvelons notre engagement à promouvoir le journalisme d’investigation, à défendre la liberté de la presse et à soutenir les journalistes dans l’exercice de leur métier.

Nous appelons les gouvernements, les institutions et la société civile à œuvrer pour créer un environnement sûr pour les journalistes, à mettre fin à l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes et à préserver le droit à l’information des populations. Nous restons déterminées à jouer un rôle actif dans cet effort et à honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité et la justice.

À propos de la CENOZO

La Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’Investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) est un réseau de journalistes d’investigation en Afrique de l’Ouest. Elle a pour mission de promouvoir le journalisme de qualité et d’impact en Afrique de l’Ouest à travers le renforcement des capacités des journalistes, le développement et la publication d’enquêtes, le soutien aux journalistes en danger, le réseautage et le plaidoyer.

La CENOZO regroupe plus de 90 journalistes d’investigation issus des 16 pays de l’Afrique de l’Ouest. Elle travaille à renforcer les compétences professionnelles et la sécurité des journalistes tout en promouvant la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité.

