Jeudi 27 juillet 2023, la Maison de la Presse a servi de cadre pour le lancement de la deuxième édition du Salon des Medias du Mali (SAM). Initialement prévu pour le début du mois de Mai, cet évènement des Médias du Mali sera décalé d’un mois pour la bonne préparation afin de satisfaire l’ensemble des Médias nationaux et internationaux qui vont y prendre part à ce grand rendez-vous des Medias. C’est ce qu’a expliqué à la presse sa Commission d’organisation. Qui entend faire de ce salon, un cadre idéal pour la promotion des activités des médias. La nouvelle date à retenir à cet effet est du 07 au 10 juin 2023 au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bà.

L’annonce du report du Salon des Médias du Mali pour un mois ( qui se tiendra désormais du 07 au 10 juin 2023) a été faite par le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté. Qui justifia cette décision dans le but de bien préparer l’évènement pour la grande satisfaction de l’ensemble des participants. Occasion pour lui d’exprimer toute sa gratitude et satisfaction pour cette presse malienne qui ne cesse de s’unir et progresser de jour en jour. Pour lui, le Salon des Medias s’inscrit dans cette dynamique, c’est-à-dire, renforcer les liens entre les acteurs de la presse malienne et de promouvoir le métier. Et de poursuivre que vu l’importance que regorge ce salon pour les acteurs de la presse malienne, la Maison de la Presse ne pouvait être en marge de cet évènement. Raison pour laquelle il a indiqué que la grande faitière de la presse malienne accompagne ce salon depuis sa première édition. Et de saluer le Président de sa Commission d’organisation pour son engagement et sa ferme volonté pour que ce salon puisse être à la hauteur des attentes. « Ce salon permet de vendre l’image du Mali, les medias du Mali. Donc il doit être accompagné par la meilleure des manières », a laissé entendre Bandiougou Danté.

Pour le Président de la Commission d’organisation de cet évènement, Issa Kaba Sidibé, ce salon s’architectura sur trois volets. A savoir : des stands d’exposition de certains medias, des conférences débats (panels) et la formation des journalistes. Il dira que la particularité de cette deuxième édition est la participation des organes de la Sous-région notamment le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Pour lui, ce salon vise tout simplement l’épanouissement du métier du journalisme en discutant surtout sur les maux qui minent ce métier. Avant d’affirmer que plusieurs personnalités du monde des médias prendront part à cet évènement. Qui sera une vitrine, un espace de retrouvailles entre medias maliens et étrangers. « Nous avons voulu pousser un peu la date de ce salon pour pouvoir faire beaucoup de choses par rapport à la première édition à travers laquelle on a acquis certaines expériences. Ce salon doit être le mieux préparé et inchalllah nous y arriverons », a-t-il donné comme assurance.

Pour rappel, le Salon des Medias du Mali est un concept né grâce à une synergie d’actions et de visions des acteurs de la Presse malienne, à savoir : les agences de communication « La Différence Média » et « Créacom » avec la Maison de la Presse.

Adama Tounkara

