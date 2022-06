Le Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako a abrité hier, mardi 31 mai 2022, la conférence de presse de présentation de la première édition du «Salon des médias». Une initiative de l’agence de communication «La Différence» parrainée par le président du Conseil national de transition (CNT), Colonel Malick Diaw.

Rôle et place des médias dans le processus de refondation nationale ; la loi sur la cybercriminalité : une menace pour la liberté d’expression ; la protection des journalistes et hommes de médias dans l’exercice de leur fonction ; la sécurité sociale des journalistes et hommes de médias ; le financement des entreprises de médias… Tels sont, entre autres, les thèmes qui seront au cœur de la réflexion et des débats lors de la première édition du «Salon des Médias» prévue du 30 juin au 02 juillet 2022 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako.

L’événement a été présenté aux médias hier mardi (31 mai 2022) lors d’une conférence de presse animée par Djibril Sacko, responsable de l’agence de communication «La Différence», et ses partenaires.

Parrainé par le président du CNT, Colonel Malick Diaw, et placé sous le signe de nombreuses innovations audiovisuelles, ce grand forum du monde des médias vise à offrir l’occasion aux pouvoirs publics, à la société civile et aux partenaires au développement de comprendre et de s’approprier les enjeux liés à la place des médias dans la refondation du Mali et dans la relance du développement.

Ainsi, pendant 3 jours, les médias trouveront pour la première fois l’opportunité de présenter et d’animer des émissions en direct sur les ondes, d’exposer leurs savoirs faire au public, d’avoir des séances «be to be». En plus des professionnels de médias, le salon réunira de nombreuses personnalités hautement imprégnées de l’évolution de l’environnement médiatique national, de l’instauration de la liberté de la presse. Une conférence inaugurale sur l’avenir de l’entreprenariat de presse au Mali ouvrira les travaux.

Le «Salon des médias» est une très bonne initiative et gageons que la première édition aura le succès escompté afin qu’elle soit pérennisée !

Naby

