Cancer : L’Association des combattantes du cancer organise le dépistage gratuit à l’hôpital le Luxembourg

Dans le cadre du mois de mars, dédié à la Femme, et soucieuse de préserver la santé de toutes les femmes par une lutte efficace contre les cancers féminins (et notamment ceux du sein et du col de l’utérus), l’Association des combattantes du cancer invite toutes les femmes du district de Bamako et environnant à un dépistage du cancer du col de l’utérus. Organisées en partenariat avec ONCO MALI et bien d’autres partenaires, ces séances de dépistage auront lieu à l’Hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg du 8 au 31 mars 2023 de 8h à 16h.

Le dépistage et les soins éventuels qui pourraient s’en suivre sont totalement gratuits. Mieux vaut prévenir que guérir mesdames. Le dépistage précoce est une solution à bien des maux futurs.

Commentaires via Facebook :