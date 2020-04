La pandémie de Coronavirus continue à se répandre au Mali. Dans son évolution, elle élargit son champ de contamination en faisant irruption sur l’échiquier politique national. On dénombre deux hommes politiques atteints par la pandémie.

Le Covid-19 a commencé à marquer des pas dans le landernau politique malien. A cet effet, il a attaqué deux personnalités dans les familles politiques de l’Union pour la république et la démocratie (URD) et du Mouvement pour le Mali (MPM). Il s’agit du 2ème vice-président du parti de la poignée de mains, Ibrahima N’Diaye dit Iba, et du candidat à sa propre succession à l’Assemblée nationale sur la liste RPM-MPM-Adema-Pasj en commune II, Hadi Niangadou alias Djo Walaki.

Dans un communiqué en date du 12 avril 2020 et publié sur sa propre page Facebook, le 2ème vice-président de l’Union pour la république et la démocratie (URD), Ibrahima N’Diaye, a annoncé sa contamination au Covid-19. « J’ai été testé positif au Covid-19 ». Ce sont ses propres mots. L’ancien maire du district de Bamako, très altier, remercie le bon Dieu. Dans le même document, il précise que sa prise en charge se passe très bien. Et d’exhorter tous à respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres.

Quant au président du Mouvement pour le Mali, Hadi Niangadou, il a affirmé, lui aussi sur sa page facebook, avoir été testé positif au Covid-19. Dans le communiqué qu’il a rendu public et dont nous nous sommes procuré une copie, le député informe avoir été pris en charge dans les bonnes conditions par les services de santé.

En s’adressant aux militants du Mouvement pour le Mali (MPM), il leur demande d’être attentifs et de respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Partant, il les remerciera d’être sortis nombreux en commune 2 du district de Bamako et partout au Mali où le parti était présent pour leur accorder leur confiance au premier tour de l’élection législative. Le colistier de Karim Kéita et d’Assitan Diallo galvanisera ses troupes d’être dévoués et motivés pour le deuxième tour de l’élection législative prévue pour le dimanche 19 avril prochain. Il ne manquera pas de leur demander de mettre le Mali au-dessus de tout pour l’avenir des enfants. C’est du moins ce que le candidat arrivé premier au 1er round des législatives demande aux militants du MPM comme compassion à sa maladie. Car pour lui, aucun sacrifice n’est de trop pour le Mali.

L’honorable Niangadou, qui dit se sentir mieux, est loin de perdre l’espoir. Il souhaite être parmi les militants du MPM très prochainement dans la grâce d’Allah. Avant de souhaiter un Mali apaisé, réconcilié et béni.

Bien avant le cas de contamination de ces deux hommes politiques, l’Assemblée nationale et le ministère de l’Elevage et de la Pêche ont enregistré chacun un cas de Coronavirus. Le secrétaire général de l’Assemblée nationale du Mali, Modibo Sidibé, par un avis daté du 10 avril, informe les députés et le personnel parlementaire qu’un cas positif du Covid-19 a été enregistré, le jeudi 9 avril 2020 dans sa structure. Aussi, le secrétaire général du ministère de l’Elevage et de la Pêche, par son avis du 12 avril 2020, annonce-t-il qu’un cas positif du Covid-19 a été enregistré au département, le vendredi 10 avril 2020.

Dans la mesure où le candidat Hadi Niangadou est testé positif au Covid-19, les personnes contacts sont innombrables. Surtout dans ce contexte de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. C’est dire qu’un candidat qui a battu campagne au 1er tour était alors en contact avec des milliers de personnes. Cela commence d’abord par ses colistiers Karim Kéita et Assitan Diallo. En élargissant, on trouve le directoire de campagne et à la limite les militants les plus proches de l’alliance RPM-MPM-Adema-Pasj qui ne sont pas tous épargnés au regard de la vitesse de la contamination.

Le Covid-19 vient de mettre cette alliance en difficulté. Le spectre de cette maladie pourrait être la cause de la méfiance des militants et sympathisants avec lesquels les candidats ont travaillé pour arriver 1er dans la circonscription électorale de la commune II.

Bazoumana KANE

