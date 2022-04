Préoccupée par l’impact des conflits et des crises humanitaires sur les femmes, les enfants, les adolescents et les professionnels de la santé, le PMNCH ( la plus grande alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents) en appel à une synergie mondiale pour garantir la sécurité des agents sanitaires et la continuité des offres sanitaires aux adolescents (es) et femmes. Cette annonce est faite en prélude au prochain sommet virtuel que l’alliance va organiser le jeudi 19 mai prochain,

« Il faut agir en urgence pour protéger les femmes, les enfants et les adolescents vulnérables ainsi que les agents de santé qui les assistent dans le Sahel », telle est l’alerte lancée par le PMNCH en prélude au prochain sommet qu’il organise en mai 2022. Qui va réunir : représentants de gouvernements, du secteur privé, professionnels de santé, des organisations de jeunes et des groupes de défense des droits de l’homme, occasion sera pour eux davantage examiner la situation humanitaire et ses conséquences sur ces personnes afin de réfléchir sur les actions à mener au niveau mondial pour relever les défis. En effet, dans son communiqué diffusé le 22 avril dernier, le PMNCH souligne l’impact des conflits et des crises humanitaires sur les femmes, les enfants et les adolescentes ainsi que sur les professionnels de la santé qui risquent leur vie pour protéger les autres. Le même communiqué indique que les personnes sus-citées sont confrontées à des défis croissants et à des risques mettant leur vie en danger en ces temps d’escalade de conflits et crises humanitaires dans le monde. « Les préjudices et pertes causés aux agents de santé et d’assistance dans les zones de conflits appellent à des réponses multisectorielles et équitables. Il est temps d’agir pour protéger ceux qui protègent la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, même dans des contextes sécuritaires périlleux. Il est temps, pour tous les acteurs engagés sur les terrains humanitaires, de prendre des actions concrètes et innovantes afin que les agents de santé ne subissent plus de dommages et ne perdent plus la vie en accomplissant leur mission. », déclare ledit communiqué. S’agissant du cas spécifique du Mali, il indique que le SHCC a recensé 11 incidents de violence ou d’obstruction contre les travailleurs de santé en plus de quatre ambulances endommagées pendant les incidents en 2020. Un exemple parmi d’autres notamment au Sahel et ailleurs où persistent les conflits et crises humanitaire aussi en riposte conformément à ses objectifs le PMNCH invite les décideurs à agir en urgence pour protéger les femmes, les enfants, les adolescentes et les agents de santé et leurs vies. Le thème du prochain sommet est : « Des vies en jeu : honorer ses engagement dans les contextes fragiles et humanitaires » .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

