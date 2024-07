« Une offre pédagogique fondee sur la rigueur et les valeurs »

L’Ecole privée de médecine et de pharmacie Fatou Diallo est la dernière-née des établissements de formation des médecins et pharmaciens mais elle n’en est pas moins ambitieuse. L’EPMP-FD propose une offre pédagogique robuste qui allie les rigueurs de la formation dans les sciences de la santé et les valeurs que doivent incarner les futurs praticiens. Du choix des professeurs à la limitation volontaire des effectifs, tout est fait pour assurer un enseignement de qualité en médecine et en pharmacie. Une interview du Doyen de l’Ecole, professeur Mahamadou Traoré.

1- L’enseignement supérieur privé au Mali s’est enrichi d’une nouvelle Ecole de pharmacie et de médecine dénommée Fatou Diallo. Comment est né le projet ?

La Faculté de Médecine et d’Odonto-stomatologie et la Faculté de Pharmacie de l’université des sciences, technique et technologie de Bamako (USTTB) ne satisfont plus à la demande importante de nouveaux bacheliers. Pour des raisons de contraintes budgétaires et de financement public restreint, le gouvernement ne peut augmenter l’offre au niveau du supérieur. Cette problématique est d’autant plus conjoncturelle que chaque année, la demande de formation en médecine et en pharmacie augmente.

Nous souhaitons donc aujourd’hui avec notre établissement contribuer à la formation des jeunes étudiants dans cette filière.

La vision du projet de création de l’Ecole de Médecine et de Pharmacie Fatou Diallo demeure la formation de ressources humaines en phase avec les enjeux actuels dans le domaine de la santé. Cette ressource humaine devant pouvoir, interagir avec les évolutions dans l’environnement sous régional. Nous optons donc pour des choix à court, moyen et long terme basé sur les normes nationales, régionales et internationales avec une diversité aussi bien théorique que pratique pour répondre aux attentes. Le cadre académique valorisant l’excellence et la compétence, et cela, à commencer par le corps professoral et managérial.

2- Quelle peut être la plus-value de l’EPMP-FD par rapport à l’offre existant dans les domaines de la formation en pharmacie et médecine ?

L’enseignement se fait en présentiel, selon le tryptique Cours Magistral (CM), Travaux dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), en intégrant la méthode d’investigation dans le processus d’enseignement, ce qui est recommandé dans la didactique des Sciences. Cette approche inclut la mise en situation, la constitution de petits groupes lors des séances pratiques et l’étude de cas. Nous pratiquerons un effectif réduit dans les classes (35 étudiants au maximum par classe) cela nous facilitera la mise en place d’un système de tutorat où chaque étudiant aura un tuteur durant tout son cycle universitaire.

Une plateforme de e-learning sera développée et un code d’accès sera attribué aux apprenants pour suivre les enseignements. Un forum de discussion et un chat seront envisagés sur cette plateforme de e-learning selon le cas.

Les étudiants auront la latitude d’évaluer et les enseignants et les enseignements mais aussi le cadre de l’établissement. Cette évaluation permettra aux enseignants et à la direction de l’établissement de corriger certaines imperfections et d’améliorer de façon évolutive le niveau de la formation des étudiants.

3- Peut-on avoir une idée du cursus et du corps professoral de l’école ?

L’équipe d’encadrement sera composée de professionnels en sciences de la santé, des enseignants, des chercheurs et des praticiens hospitaliers, de laboratoires et de cliniques sera constituée. Les équipes pédagogiques se constitueront au gré des disciplines comme les sciences fondamentales, la chirurgie, la neurologie, la parasitologie, la bactériologie-virologie, etc. Plusieurs enseignants constitueront cette équipe pédagogique de sorte que si un enseignant se rend indisponible, son homologue de discipline puisse prendre la relève avec une qualité pédagogique comparable.

L‘université Fatou Diallo va abriter une faculté de médecine et une faculté de pharmacie. Le programme de formation en conformité avec le système Licence- Master- Doctorat (LMD) sera appliqué avec des enseignements semestriels. Chaque semestre sera validé par une évaluation.

Le programme de formation sera calqué sur celui harmonisé de l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) qui a établi les programmes des enseignements en santé (Médecine, Pharmacie, Biologie médicale, etc.) dans l’espace CEDEAO.

Les enseignants seront des enseignants de rang « A », c-à-d des Professeurs et des Maîtres de conférences.

Les étudiants seront au cœur du projet pédagogique, centré sur leurs projets de formation et les réalités du plateau sanitaire. Nous offrirons l’occasion de mêler la théorie à la pratique dès la première année. Entre savoir-faire et savoir-penser, l’enseignement favorisera l’acquisition d’une base intellectuelle solide, d’une maîtrise des techniques, des pratiques et le développement d’une démarche humaine et bienveillante.

A la fin de leur formation, les étudiants seront amenés à devenir des acteurs du secteur médical et à occuper les postes dans divers secteurs publics et privés de la santé dans notre pays et ailleurs.

4- Qui peut postuler pour les études ?

Les jeunes bacheliers des séries de sciences expérimentales et de sciences exactes. Le dossier des candidats sera minutieusement examiné par notre équipe pédagogique qui sélectionnera sur la base des notes du candidat au lycée.

5- Considérons que je suis un jeune bachelier et me présente à vous avec cette question : donnez-moi quelques bonnes raisons de venir à l’EPMP-Fatou Diallo plutôt que d’aller m’inscrire ailleurs ?

La première raison est l’effectif réduit des classes qui va permettre aux étudiants de suivre les cours dans un confort pour mieux comprendre le cours dispensé.

La deuxième raison est que notre mission s’inscrit dans un souci de maintenir une éducation de qualité tout en accompagnant nos futurs talents dans l’accomplissement de leurs projets professionnels.

Nous avons une forte volonté de contribuer dans l’amélioration de la santé de nos populations en formant des professionnels de qualité surtout dans un domaine où la technique, la théorie, mais aussi la personnalité et l’empathie doivent être des valeurs au quotidien.

Commentaires via Facebook :