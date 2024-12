Ce lundi 16 décembre 2024, la salle de réunion du ministère de la Santé et du Développement social a accueilli une rencontre avec les anciens ministres de la Santé de la République du Mali. La cérémonie était présidée par le colonel Assa Badiallo TOURE, ministre de la Santé et du Développement Social, avec ses côtés Dr Fatoumata Nafo, présidente de la commission d’organisation des Etats Généraux de la Santé et en présence de plusieurs personnalités dont les anciens ministres de la santé, des membres du cabinet, des directeurs des services centraux et rattachés du département, ainsi que d’autres invités de marque.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la phase nationale des États généraux de la santé (EGS), prévue les 17, 18 et 19 décembre 2024 au CICB sous le parrainage du Général d’Armée, Assimi GOÏTA, Chef de l’Etat et la présidence du Premier ministre général de division Abdoulaye MAIGA.

L’objectif était de recueillir les avis et de bénéficier de l’expérience des anciens ministres concernant ces États généraux de la santé.

Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, Mme la ministre de la Santé et du Développement Social a profité de l’occasion pour leur adresser ses vifs remerciements pour toutes les missions accomplies au service de la nation, notamment dans le domaine de la santé. Elle a indiqué que sa porte leur est toujours ouverte pour toute suggestion ou observation visant à améliorer le système de santé. Elle a également remercié tous ses collaborateurs, les membres du CNT et l’ensemble des acteurs de la santé pour leur implication active dans les préparatifs de cette activité, les exhortant à travailler ensemble pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées.

A la suite de cette allocution introductive de la 1ère responsable du département en charge de la santé, le secrétaire général, Dr Abdoulaye GUINDO a pris la parole pour présenter brièvement le contexte de la tenue des États généraux de la santé. Il convient de rappeler que les États généraux de la santé (EGS) sont organisés sur instruction de son Excellence le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État. Ils constituent une étape fondamentale dans la refondation du système de santé autour des préoccupations légitimes des populations, avec pour objectif général d’améliorer l’état de santé et le bien-être de la population malienne en proposant des solutions aux défis auxquels le système est confronté.

Dans sa présentation, Dr Berthé, coordinateur de l’UMRSS, a fait un bref rappel historique du processus depuis 2015 jusqu’à nos jours, en rappelant les objectifs généraux et spécifiques, les résultats attendus ainsi que l’organisation des groupes de travail. Quatre thématiques seront abordées lors des travaux en groupe : l’offre de soins et services de santé de qualité ; la gouvernance et communication ; le financement de la santé ; et les questions transversales.

Au cours des phases régionales tenues du 4 au 6 décembre 2024, plusieurs problématiques ont été soulevées, avec des propositions de solutions et recommandations formulées pour chaque thème.

Concernant les anciens ministres de la santé présents, Mohamed Ag ERLAF, Oumar Ibrahim TOURE, Ousmane KONE, Marie Madeleine TOGO, Samba SOW, Fanta SIBY et Fatoumata Nafo, ils se sont exprimés à tour de rôle pour adresser leurs remerciements au ministre pour cette marque de reconnaissance. Ils ont salué cette initiative jugée salutaire et inédite dans le domaine de la santé. Chacun.e a partagé ses observations et propositions relatives aux avancées réalisées dans le secteur, au manque de ressources humaines et matérielles, à la problématique des faux médicaments ainsi qu’à la couverture sanitaire universelle. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à accompagner le département dans l’amélioration des services offerts à la population malienne tout en souhaitant plein succès aux travaux des EGS.

Le président de la commission santé du CNT, Aboubacar FOMBA, ainsi que le professeur Bah KEITA, présidente de la commission d’organisation, ont également félicité et remercié le ministre pour cette initiative qui augure d’un avenir prometteur pour le secteur sanitaire à travers les États généraux de la santé.

La cérémonie s’est conclue par les mots de remerciements du colonel Assa BADIALLO TOURE envers ses invités et tous les participants. Elle s’est engagée à œuvrer pour une mise en œuvre effective des recommandations issues des États généraux de la santé, qui seront déclinées en un plan d’actions assorti d’un chronogramme précis. La rencontre s’est achevée par une photo familiale.

Réseau de communication du MSDS

