Les soins essentiels dans la communauté : plus de 3 000 agents de santé communautaires formés et déployés dans les régions du Mali

Le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec les partenaires techniques et financiers a organisé, le mercredi 1er mars, la 2e réunion du Comité national de pilotage des Soins essentiels dans la communauté (SEC). C’était sous l’égide de Youma Sall Coulibaly, conseillère technique au département de la Santé.

Les soins essentiels dans la communauté (SEC) ont démarré en 2011 dans cinq régions administratives du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti) avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers. La tenue de cette première réunion au titre de l’année 2023 offre l’opportunité de passer en revue des documents clés relatifs aux SEC, tels que le plan de communication, le plan de suivi-évaluation, le cadre de redevabilité ou la digitalisation.

L’objectif est d’améliorer la coordination et le suivi des activités de la santé communautaire. Plus spécifiquement, il s’agit de présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan Stratégique national SEC 2021-2025 ; Présenter et valider le plan de communication intégrée 2023-2025 du plan stratégique national des SEC ; Présenter l’état des lieux sur la digitalisation de la santé communautaire au Mali, etc.

Les SEC sont l’un des mécanismes importants qu’on peut mettre en place dans la communauté, a déclaré Rashidi Amboko Augustin, représentant des partenaires techniques et financiers. Il a assuré le gouvernement de la transition de la disponibilité et l’accompagnement des partenaires en vue d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

La stratégie des soins essentiels dans la communauté vise à renforcer les services de santé primaires et à fournir des soins de qualité aux populations les plus vulnérables. Depuis son lancement en 2011, grâce à la collaboration entre l’État et ses partenaires techniques et financiers, plus de 3 000 agents de santé communautaires ont été formés et déployés dans les régions du Mali, a rappelé Youma Sall Coulibaly, conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social.

Ce comité représente un pas important dans l’engagement du pays à améliorer l’accès aux soins de santé essentiels pour tous les citoyens de notre pays. À l’issue de cette réunion, Youma Sall Coulibaly dit espérer recevoir des recommandations pertinentes dans le sens de l’atteinte des objectifs ambitieux que l’exécutif et ses partenaires ont fixé en matière de santé communautaire.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

