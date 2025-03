L’Hôpital Dermatologique de Bamako (HDB) a tenu à son siège, le vendredi 28 février, la 6e session ordinaire de son conseil d’administration. Cette session a été consacrée à l’examen et à l’adoption du plan opérationnel ainsi que du projet de budget pour l’année 2025. L’événement était placé sous la présidence du Dr Modibo Traoré, président du conseil d’administration.

La 6e session ordinaire du conseil d’administration de l’Hôpital Dermatologique de Bamako (HDB) a porté sur l’examen et l’adoption du rapport d’activités de 2024, du point d’exécution du budget 2024, du plan opérationnel, ainsi que du projet de budget pour 2025. Selon le directeur général de l’HDB, Dr Drissa Traoré, le plan opérationnel de l’hôpital repose sur des objectifs prioritaires, à savoir : poursuivre la mise en œuvre du projet d’établissement 2023-2027 ; mettre en place un manuel de procédures administratives et financières ; poursuivre la mobilisation de fonds pour renforcer les infrastructures (bloc d’hospitalisation) et le plateau technique, etc.

Pour soutenir ce plan opérationnel, qui s’inscrit dans la continuité et le maintien des acquis, le budget prévisionnel 2025 est estimé à plus de 2,864 milliards de Fcfa, tant en recettes qu’en dépenses. « L’objectif visé est de poursuivre les investissements, d’améliorer la gouvernance et de diversifier l’offre de soins dans le respect de nos missions et en conformité avec le projet d’établissement », a souligné Dr Modibo Traoré, président du conseil d’administration de l’HDB. Il a par ailleurs salué le directeur général ainsi que l’ensemble du personnel de l’HDB pour les résultats obtenus, malgré le contexte difficile.

Concernant le budget global 2024, sur une prévision budgétaire de 2,923 milliards de Fcfa, l’HDB a mobilisé la somme de 2,461 milliards de Fcfa et en a exécuté 2,233 milliards, soit un taux d’exécution de 90,74%. En termes d’activités cliniques, l’HDB a réalisé, en 2024, plus de 55 617 consultations externes, suivi régulièrement 683 personnes atteintes d’albinisme, dépisté 72 nouveaux cas de lèpre, traité plus de 1374 patients à distance par le biais de la télédermatologie, et effectué 1233 conseils pour le dépistage du VIH.

Malgré ces résultats probants, plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment : l’insuffisance de crédits budgétaires et les délestages dans la fourniture d’électricité, qui ont, par endroits, réduit le taux de réalisation des activités planifiées. Il convient de rappeler que l’année 2024 a été marquée par des événements majeurs à l’HDB, tels que la nomination d’un nouveau directeur général, l’ouverture du nouveau bâtiment du bureau des entrées et des box de consultation grâce au soutien financier de la Fondation Pierre Fabre, ainsi que la digitalisation totale du Bureau des entrées, s’inscrivant dans le cadre de la digitalisation des hôpitaux. Ce nouveau bâtiment vient renforcer les infrastructures, améliorer les conditions de travail du personnel et les conditions d’accueil des usagers, selon les responsables de l’hôpital.

