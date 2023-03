Réponse communautaire contre la Covid-19 au Mali : L’extension de l’initiative qui concernera 41 districts sanitaires plus le district de Bamako lancée

En vue d’apporter une réponse communautaire à la crise sanitaire de la COVID-19 et dans le cadre du renforcement du système de santé au Mali, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre la COVID-19 à travers l’initiative de la réponse communautaire. C’est ainsi qu’une première phase a concerné (11) districts sanitaires de trois régions, à savoir Kayes (Kayes, Keniéba) ; Koulikoro (Koulikoro, Kati, Kalaban Coro) et les six (6) Communes du District de Bamako, qui a généré des résultats satisfaisants. Cette phase d’extension, qui concernera (41) districts dans huit régions sanitaires, à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako, a été lancée, le mardi 14 mars 2023, au centre de santé communautaire de Sénou, sous la houlette du représentant du ministre de la santé et du développement social.

C’est au centre de santé communautaire de Sénou et devant un parterre d’acteurs engagés dans la lutte contre la pandémie de covid-19 que les représentants du ministre de la santé et du développement social, ainsi que celui du représentant résident de l’OMS au Mali, ont lancé la phase d’extension de l’initiative réponse communautaire qui concernera quarante un district plus le district de Bamako. « L’OMS, dans le cadre du renforcement du système de santé du Mali, s’est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre la COVID-19 à travers l’initiative de la réponse communautaire. C’est ainsi qu’une première phase a concerné (11) districts sanitaires de trois régions, à savoir Kayes (Kayes, Keniéba) ; Koulikoro (Koulikoro, Kati, Kalaban Coro) et les six (6) Communes du District de Bamako qui a généré des résultats satisfaisants. Cette phase d’extension concernera quarante et un (41) districts dans huit régions sanitaires à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, et le district de Bamako », a indiqué Dr. José Kuvula, le représentant du représentant résident de l’OMS au Mali. Selon lui, cette intervention vise la réduction des cas et des décès dus à la COVID-19 grâce à la recherche active à travers la détection précoce au niveau communautaire dans l’optique de rompre la chaîne de transmission dans les quarante et un (41) districts sanitaires concernés. Selon lui, l’intérêt de cette initiative, en plus de renforcer la lutte en cours contre l’épidémie, permettra, à travers le génotypage qui sera réalisé tout au long de l’initiative, d’identifier les différents variants de SRAS COV 2 afin d’orienter l’approche thérapeutique. « L’une des dimensions non moins importantes du projet est l’approche communautaire, la vaccination Covid-19 et la récupération des enfants perdus de vue en impliquant les populations locales et les services techniques dans sa mise en œuvre », a-t-il ajouté. Avant de faire savoir que les résultats de cette phase seront documentés pour contribuer à l’amélioration des approches communautaires et les prises de décisions basées sur les évidences. « Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Mali n’a pas encore atteint le taux de couverture vaccinale escompté de 70%, d’où l’intérêt de la présente initiative qui vise à améliorer le taux de la couverture vaccinale à travers une communication adaptée », a-t-il précisé.

Quant à Dr. Abdoulaye Guindo, le représentant du ministre de la santé et du développement social, il a montré que le Mali, bien qu’ayant été l’un des pays ayant enregistré en dernier les cas de COVID-19, s’est démarqué par la qualité de son système de surveillance épidémiologique et la riposte. Il a souligné que le lancement de cette initiative communautaire entre dans ce cadre. Il a, dans ses propos, fait ressortir les multiples engagements des autorités sanitaires du Mali dans la lutte contre la pandémie, avec en tête, le premier responsable du département, Mme Diéminatou Sangaré, sans oublier les plus hautes autorités du pays. Il n’a pas manqué d’adresser une mention spéciale à l’endroit de l’OMS pour son appui constant à accompagner le Mali dans cette lutte contre la pandémie de covid-19.

Moussa Samba Diallo

