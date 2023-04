Sévaré : afflux de blessés à l’hôpital régional de Mopti soutenu par le CICR

Le samedi 22.04.23, tôt dans la matinée, plusieurs attaques ont eu lieu dans la ville de Sévaré, près de Mopti, dans le centre du Mali. Une soixantaine de blessés ont été admis à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti, soutenu par le CICR. 13 ont dû être pris en charge par l’équipe chirurgicale.

« Toute la ville a été secouée par les explosions, la situation était extrêmement chaotique. Les habitants avaient peur de quitter leur maison », explique Oliver Muvunyi, chef de la sous-délégation du CICR à Mopti. « Dès 8h30, notre équipe médicale était à l’hôpital Sominé Dolo afin de soutenir leur équipe à faire face à l’afflux de blessés », poursuit Olivier Muvunyi.

En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, le CICR soutient depuis 2020 l’hôpital régional Sominé Dolo de Mopti à travers ses équipes chirurgicales présentes sur place de façon permanente, la fourniture d’équipements, de médicaments, de primes et de consommables et la réhabilitation d’infrastructures.

Dans ce cadre, les autorités de l’hôpital et le CICR ont mis en place un plan de contingence d’urgence pour faire face à un afflux massif de blessés. « À la suite des événements de samedi, ce plan de contingence a été activé, et cela nous a permis de faire un triage selon les priorités médicales et d’assurer une prise en charge rapide des blessés », explique le directeur général de l’hôpital Sominé Dolo, Dr. Guindo.

L’hôpital de Sominé Dolo et l’équipe médicale du CICR ont aussi pu compter sur le soutien des volontaires de la Croix-Rouge malienne, notamment pour assurer le triage des blessés. « Sur les 66 patients admis, 44 ont déjà pu rentrer chez eux. Sur les 22 patients restants, il est probable que d’autres puissent rentrer chez eux dès aujourd’hui » précise le Dr. Guindo. « Une mère a perdu ses trois enfants lors des explosions. Voir des corps d’enfants parmi les victimes a été particulièrement éprouvant », a ajouté le Dr. Guindo.

Dès ce lundi, le CICR va envoyer du personnel médical additionnel à Mopti, de même que des équipements et des consommables médicaux pour permettre de continuer à prendre en charge les blessés. Le CICR a déjà fait don de 40 sacs mortuaires à la protection civile. Le CICR rappelle à toutes les parties au conflit l’obligation d’épargner les populations civiles, et de protéger leur vie et leurs biens.

Le CICR au Mali

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR est présent au Mali de façon permanente depuis 1991, et a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et de leur porter assistance.

Le CICR collabore étroitement avec les autorités nationales, régionales et locales. Il travaille en partenariat étroit avec la Croix-Rouge malienne et les autres composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il coordonne également ses activités avec les autres organisations humanitaires.

En partenariat avec le ministère de la santé et du développement social, le CICR soutient les hôpitaux régionaux de Gao (depuis 2012) et de Mopti (depuis 2020) ainsi que le centre de santé de référence de Kidal (depuis 2014) à travers ses équipes chirurgicales présentes sur place de façon permanente, la fourniture d’équipements, de médicaments, de primes et de consommables ainsi que la réhabilitation d’infrastructures.

En 2022, ce soutien a permis la prise en charge de 35’430 patients, dont 21’991 blessés, urgences et autres cas vulnérables entièrement pris en charge par le CICR.

Services des relations publiques CICR

Commentaires via Facebook :