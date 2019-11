Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a donné la situation de la lutte contre la dengue au Mali. C’était au cours d’un point de presse, ce mardi 05 novembre, sous la présidence du Dr Mama Coumaré, Secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

–Maliweb.net-14 cas suspects de dengue ont été détectés en Commune VI du district de Bamako et dans le district sanitaire de Kalabancoro. Des tests menés dans les laboratoires du Centre Universitaire de Recherche Clinique (UC RC) et du Centre d’infectiologie Charles Mérieux (CICM) ont révélé 06 cas positifs répartis comme suit: 03 cas à Yirimadio, 02 cas à Niamana et 01 cas à Banankabougou. Le plus jeune des malades a 02 ans tandis que le plus âgé de 49 ans. «Aucun cas de décès n’est à déplorer», a assuré Dr Mama Coumaré.

Maladie virale transmise par la piqure de moustique, le premier cas de dengue a été signalé le 31 octobre dernier. La dernière épidémie de dengue remonte, en 2017, avec 52 cas positifs qui ont tous été guéris.La maladie se manifeste par des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, une faiblesse généralisée, une forte fièvre, des nausées, des vomissements…. En cas de constatation de certains de ces symptômes chez un malade, l’infectiologue Pr Soungalo Dao conseille une visite immédiate chez le médecin.

Le point de presse a été l’occasion pour les conférenciers d’expliquer les actions entreprises par le département. Il s’agit entre autres: de l’investigation et la prise en charge des cas positifs, la pulvérisation intra et extra domiciliaire dans les localités concernées, l’activation des comités de gestion des épidémies et catastrophes à tous les niveaux du système de santé, le renforcement des capacités du personnel et des stocks des intrants; le renforcement de la surveillance épidémiologique et informer et sensibiliser les populations sur les mesures de prévention.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

