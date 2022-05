En vue d’atteindre le plus grand nombre de personnes lors de la campagne vaccinale anti-COVID19 en cours, les autoritaires sanitaires ont fixé à chaque équipe de parvenir à vacciner 30 personnes par jour.

-maliweb.net – En vue de mettre fin à la pandémie de la COVID19, l’OMS et l’ONU ont élaboré une marche à échelle mondiale à suivre pour atteindre les objectifs en matière de vaccination anti-COVID19. Selon ces objectifs, il est impératif d’atteindre les cibles fixées à savoir vacciner 40% de la population de l’ensemble des pays d’ici la fin de l’année 2021 puis atteindre 70% de personnes vaccinées à l’échelle mondiale en milieu d’année 2022.

Cet objectif vise à limiter le nombre de décès et de cas graves, de réduire la charge de morbidité mais surtout de limiter le risque d’apparition de nouveaux variants. Au Mali les autorités sanitaires ont également leur propre stratégie pour atteindre les objectifs nationaux en matière de vaccination, il s’agit de toucher un quota de 30 personnes par jour.

Selon le responsable du programme national de vaccination au Mali, Dr Ibrahim Diarra, « il a été assigné aux équipes déployées sur le terrain un objectif de 30 vaccinés par jour. C’est dans ce sens que des signatures de contrats de performance ont été élaborées pour encourager les agents de vaccination. En plus de la mise en place de certaines stratégies de performances telle des primes d’encouragement et autres ».

Les équipes de supervision sont déployées pour veiller sur le bon déroulement des travaux. Et pour la réussite de l’opération, chaque agent doit pointer pour signifier sa présence. «Nous devons atteindre nos objectifs. De gros fonds ont été mobilisés. C’est une question de redevabilité » soutient le Dr Diarra. Pour lui, différents acteurs de la société ont été mis à contribution pour la réussite de la campagne. Il s’agit notamment des équipes socio-sanitaires mobilisées au sein de la population et à différents lieux (marchés, campus, aéroport, et autres points) en plus des équipes mobiles.

Une mobilisation qui selon le Dr Ibrahim Diarra devrait porter fruit et permettre l’atteinte de la cible de 30 personnes fixées comme objectif journalier. Cependant la responsable PEV au CSREF de la commune IV, Dr Nana Konaté quant à elle, déclare qu’il est difficile de réaliser chaque jour cet objectif. « On a fixé des objectifs journaliers pour motiver les équipes mais sur le terrain on peine très souvent à faire 20 vaccinés par jour, même si quelques rares fois il nous arrive de dépasser même les 30 vaccinés ».

Selon Papa Bocoum agent de vaccination de l’équipe du Dr Konaté, la grande masse n’a pas encore adhéré à la vaccination anti-COVID19 et ceux qui se font vacciner sont surtout les grands voyageurs.

Khadydiatou SANOGO, Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits Humains (JDH) et Affaires Mondiales Canada

Commentaires via Facebook :