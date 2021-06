Vaccination contre la COVID-19 : « Le vaccin utilisé au Mali ne souffre d’aucun problème de qualité »

Dans un communiqué publié ce week-end, le ministère de la Santé et du Développement social a coupé court aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux qui mettent en doute la qualité du vaccin anti-Covid-19 utilisé au Mali.

« Le vaccin Covishield utilisé au Mali est bien un produit de Oxford-AstraZénéca fabriqué par Serum Institute of India, le plus grand fabricant au monde. Il est homologué par l’Organisation mondiale de la santé et offert au Mali dans le cadre de l’initiative Covax », a précisé le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Aly Diop dans le communiqué signé par ses soins. Il poursuit et répond aux auteurs des rumeurs qui mettent en doute la qualité du vaccin utilisé au Mali. « Le vaccin ne souffre d’aucun problème de qualité », affirme-t-il.

Dans le document, le ministre de la Santé et du Développement social a appelé la population à la vigilance. Il rassure que « le vaccin anti covid-19 est un moyen sûr de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus ».

A rappeler que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée en fin mars au Mali. Le 4 juin, 107 757 personnes avaient reçu leur première dose du vaccin AstraZénéca à Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, district de Gao. Pendant la même période dans le district de Bamako, 39 450 personnes ont également eu leur deuxième rappel, selon les données fournies par l’équipe de permanence de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Kadiatou Mouyi Doumbia

