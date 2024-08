Variole de singe : « Zéro cas décelé au Mali à ce jour mais la riposte est bien implantée » dixit le ministre de la Santé, Assa Badiallo TOURE.

Suite à la recrudescence de la variole de singe dans le monde, le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, entouré des experts en santé publique et des partenaires, ont animé une conférence de presse ce mardi 20 août 2024 sur l’épidémie. Bien qu’aucun cas n’ait encore été enregistré au Mali, il s’agissait pour le ministère de préparer la riposte en prenant de l’avance sur une éventuelle survenue de l’épidémie et pour couper court aux fausses informations.

La conférence de presse a permis d’édifier les journalistes sur tout ce qui concerne cette nouvelle maladie qui secoue le monde ainsi que les mesures de ripostes prises par les autorités sanitaires du Mali.

« L’heure n’est pas à la panique, mais plutôt à la mise en œuvre diligente des mesures édictées » sont les mots prononcés par le ministre le Colonel Assa Badiallo TOURE. Et d’ajouter « que même si notre pays n’a enregistré aucun cas de variole de singe à ce jour, il ne faut pas non plus baisser les bras, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le cap de zéro cas décelé au Mali. Cela implique de se lever tôt pour avoir plus de chance d’éviter la propagation du virus ».

S’agissant du Choléra, Mme le ministre a décidé de prendre de l’avance face aux éventuels cas qui pourraient être enregistrés suite aux inondations qui ont causé de nombreux sinistres dans plusieurs localités du pays. L’objectif visé est d’éviter la propagation de la très contagieuse maladie de choléra.

L’OMS selon son représentant, Christian ITAMA, est à pied d’œuvre pour minimiser les risques de contamination. Elle rassure que les recherches continuent avec les experts de l’OMS.

Ainsi, les explications des conférenciers que sont : Pr Soungalo Dao, Pr Ibrahim Guindo, Dr Koureichi Tall et Dr Cheick Amadou Tidiane TRAORE, ont porté sur les différents stades de la maladie ainsi que leur manifestation, les facteurs de contamination et la période d’incubation. Aussi, la préparation de la riposte et la gestion des rumeurs sur la maladie ont été abordées. Ils ont informé que des équipes mobiles ont été formées pour la prise en charge à domicile des cas éventuels et que les dispositions sont prises pour la mise en place d’un site d’isolement dans des milieux hospitaliers.

Réseau de Communication du MSDS.

