En vue de circonscrire les accidents lors de la fête du réveillon de la nouvelle année, prévue ce week-end, la ministre de l’équipement et des Infrastructures a exhorté les usagers de la route à respecter scrupuleusement la limitation de la vitesse, qui est de 50 km/h en agglomération et 90 km/h en rase campagne.

Sans proférer des sanctions, madame la ministre en charge des transports a prodigué des conseils aux usagers de la route en cette période de forte mobilité liée à l’engouement des fêtes de fin d’année. Dans cette déclaration, elle s’est particulièrement adressée à la jeunesse malienne qui, selon les statistiques, est la couche la plus touchée par les accidents de circulation. Ce, notamment en période des fêtes de fin d’année qui occasionnent une mobilité souvent couronnée par des accidents grave voire mortels. «Afin d’éviter ce spectacle de désolation sur la voie publique, le Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko, invite l’ensemble des usagers de la route à redoubler de prudence, de courtoisie et de responsabilité en cette période ».

Et la ministre d’inviter toujours les usagers à respecter scrupuleusement la limitation de la vitesse au Mali qui, selon elle, est de 50 km/h lorsqu’on conduit dans une agglomération et de 90 km/h par heure en rase campagne. Les usagers des engins à deux roues majoritairement impliqués dans les accidents souvent tragiques sont la cible principale des autorités.

Face à l’échec de l’application des mesures du port obligatoire du casque, le ministre recommande aux usagers d’engins motorisés à deux (02) et trois (03) roues le port du casque. « Il protège contre les traumatismes crâniens. Plus de 50% des victimes des accidents sont des jeunes et malheureusement, 70% des victimes perdent la vie par traumatisme crânien ou souffrent de séquelles durant tout le reste de leur existence », a annoncé le ministère des Transports. Le département insiste que les excès de joie de la fête ne doivent à aucun cas à ne pas accorder une attention aux usagers vulnérables à savoir : les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

