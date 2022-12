La salle de conférence du centre mémorial Modibo KEITA, a servi de cadre ce jeudi 15 décembre 2022, à la tenue de la 1ère édition de la journée du Sésame du Mali. Le thème retenu pour cette 1ère édition est : « l’employabilité des jeunes et des femmes, préoccupation pour les acteurs de la filière sésame ».

Les travaux ont été présidés par le ministre du Développement Rural M. Modibo KEITA, accompagné du représentant du ministre de l’Industrie du Commerce, en présence du président de la filière sésame du Mali M. Soumaila COULIBALY, de l’ancien ministre de l’Agriculture M. Seydou TRAORE, des représentants du Conseil National de Transition (CNT), des présidents des interprofessions du secteur de l’agriculture, des transformateurs, des producteurs, des commerçants et de plusieurs acteurs de la filière. L’objectif global est de bien expliquer aux acteurs et décideurs l’importance du sésame dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et son importance dans le développement socioéconomique de notre pays.

Le président de l’interprofession sésame du Mali M. Soumaila COULIBALY, a tout d’abord remercié le ministre du Développement Rural pour avoir accepté de présider la cérémonie d’ouverture des travaux de cette 1ère journée. Il s’est réjoui que l’agriculture soit au cœur de nombreux objectifs de développement, tout en déplorant qu’elle n’ait pas encore atteint tout son potentiel de développement, accélérateur de l’économie et stabilisateur social. Expliquant que l’interprofession sésame a été créée en 2016 et reconnu par le conseil supérieur de l’agriculture, M. Soumaila COULIBALY dira que la filière sésame du Mali (USMA), a pour objectifs le développement et la promotion de la filière ainsi que la défense des intérêts professionnels communs de ses membres. Le président de l’interprofession a souligné que le Mali a produit en 2018, 2019 et 2020 respectivement 29 000, 52 609, et 45 217,01 tonnes de sésame. En parlant de la filière, le président COULIBALY a indiqué qu’elle contribue à l’amélioration des revenus de nombreuses personnes, dont les femmes et les jeunes, qui en font leur principale activité agricole génératrice de revenus.

« Il existe deux systèmes de production du sésame au Mali : le sésame bio et le sésame conventionnel. La filière sésame fait travailler plus de 450 000 familles en milieu rural. Les superficies exploitées en 2022, environ 120 000 ha avec un rendement moyen de 530 kg/ha nous permettent d’estimer la production nationale à plus à plus 60 000 tonnes » a- t – il expliqué entre autres et s’en est félicité. Le président de l’interprofession a rappelé qu’il a formulé le vœu de conclure avec le gouvernement un contrat programme de développement de la filière sur la période 2023-2028. « Le Mali sera prospère et fort sur le plan national comme à l’international si nous savons collectivement restaurer la confiance et la solidarité » a estimé le président Soumaila COULIBALY de la filière sésame.

B DIALLO

Notre Voie

