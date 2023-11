C’est à la Direction Technique de Moov Africa Malitel, vendredi dans l’après-midi, que s’est tenue la cérémonie de remise de dons. Cette action entre dans le cadre des activités de la 28ème édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion. Le coût de ces dons est estimé à 100 millions de FCFA. L’évènement présidé par le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène, a enregistré la présence de l’Ambassadeur de Maroc au Mali, Driss Isbayene, le DG de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine et le représentant du Haut Conseil Islamique du Mali, Iba Haïdara.

Moov Africa Malitel a toujours été au chevet de la population malienne. Cette remise de dons dans la mouvance de la célébration du mois de la Solidarité, qui est devenue est une tradition dans notre pays, en est la parfaite illustration. Pour l’occasion, en plus des officiels cités, cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités du pays notamment le représentant de la Marraine de cette édition, Dr Alou Macalou et le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye Guindo.

Mme Maly Sangho dite ‘’Bibi’’, porte-parole des bénéficiaires non moins Présidente-Fondatrice de l’Orphelinat ‘’Niaber’’ de Sébénikoro, a été la 1ère à prendre la parole pour remercier Moov Africa Malitel pour cette tradition respectée. Une société, dira-t-elle, qui ne cesse de soutenir et d’apporter de la joie aux nécessiteux. Concernant son Orphelinat, elle indique que, les dons annuels de Moov Africa Malitel ont eu un impact significatif sur la vie des enfants qu’elle accueille et sur sa capacité à offrir à ces enfants un avenir meilleur. « Votre engagement envers notre orphelinat n’est pas seulement financier, c’est aussi une démonstration de votre engagement envers la communauté et envers la cause des enfants vulnérables. Grâce à votre soutien, nous avons pu améliorer les conditions de vie, offrir une éducation de qualité, et fournir des soins de santé aux enfants qui en ont tant besoin » a signifié Bibi.

L’entreprise citoyenne toujours aux côtés des personnes vulnérables !

Au DG de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine de mettre la rencontre dans son contexte. Selon lui, la solidarité est l’une des valeurs les plus partagées au Mali. Ainsi, que c’est imaginable que Moov Africa Malitel puisse rester en marge de la célébration du mois dédié à magnifier et à enraciner davantage cette valeur dans leur société. Et de poursuite que c’est justement pour jouer sa partition dans la réussite de cet évènement au niveau national et en conformité avec son statut d’entreprise citoyenne que la Sotelma-SA a organisé la présente cérémonie.

En guise de précision, dira le DG Biddine, ces dons sont des vivres pour des personnes vulnérables, des équipements médicaux à des structures sanitaires, des équipements agricoles à des GIE de femmes maraichères, la construction de salles de classe au bénéfice des communautés nécessiteuses, la réalisation des forages au profit de certaines communautés vulnérables et loin du réseau classique de distribution de l’eau potable… « Le spectre des personnes vulnérables et nécessiteuses est extrêmement large dans notre pays. Tous ces gens ont besoin de notre solidarité agissante. Dans cette perspective, je pus vous assurer que plus que d’autres, la SOTELMA prendra toujours sa part… » a affirmé M. Biddine. Dans la même lancée, il n’a pas manqué de présenter leur gratitude à leurs clients pour la confiance placée en la Société Moov Africa Malitel et de les rassurer que leurs équipes ne ménagent aucun effort pour la mise à disposition des services de télécommunication de très bonne qualité à des coûts raisonnables et abordables.

En sa qualité de Président de cette cérémonie, le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène a témoigné que Moov Africa Malitel, en plus des grands services qu’elle rend au peuple du Mali et celui du Maroc, travaille d’arrache-pied dans l’ombre pour réduire la souffrance de la population. C’est pourquoi il a salué et encouragé la Société à travers son Directeur Général avant de leur signifier le soutien et les félicitations du Gouvernement malien par rapport à la qualité de son service et son apport à l’économie malienne.

C’est la remise symbolique des dons et la prise des photos de famille qui ont mis fin à cette cérémonie riche en humanisme et plein de sens.

Par Mariam Sissoko

