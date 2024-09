30e anniversaire du Pari mutuel urbain (Pmu-Mali) Vers un système permettant à la société de déterminer désormais son chiffre d’affaire et de fixer la part des partenaires

Relever le challenge de la transparence des données de l’entreprise et de la lutte contre le blanchiment des capitaux

Le Pari mutuel urbain (PMU-Mali) a célébré, le lundi 2 septembre 2024, ses 30 ans d’existence. C’était au cours d’une cérémonie organisée dans ses locaux à cet effet et présidée par son directeur général, Fassery Doumbia qui a saisi l’occasion pour inviter les travailleurs à des réflexions pour un meilleur avenir de l’entreprise. II a aussi déclaré qu’il ambitionne ainsi de mettre en place un jour des paris sur les courses maliennes de chevaux et de faire des revendeurs et revendeuses de sa société de véritables entrepreneurs et entrepreneuses.

Vêtu en uniforme confectionné pour la circonstance, le personnel du PMU-Mali a fêté, dans l’allégresse, les 30 ans d’existence de l’entreprise, qui a commencé par le lancement les travaux de salubrité des locaux de la direction générale de la société par son personnel.

Au cours de cette opération, le Directeur général, Fassery Doumbia a déclaré que la salubrité est une question de comportement, d’état d’esprit tout en souhaitant que chacun s’investisse pour faire de l’assainissement de son environnement, son habitude. Il s’est ensuite retrouvé avec le personnel dans la salle des conférences pour souffler la bougie d’anniversaire où les travailleurs ont fait des témoignages sur les actions d’envergure de Fassery Doumbia et son dévouement pour le développement de la société.

En effet, depuis son arrivée à la tête de cette entreprise, l’actuel directeur général a mis le personnel au cœur de ses préoccupations. Il a œuvré pour l’instauration d’un climat social apaisé, indispensable pour atteindre des résultats remarquables.

Pour l’année 2023, la société a enregistré un bénéfice de plus de 22 milliards de F CFA. Et au directeur général de rappeler que le PMU-Mali a été créé en 1994 sous la présidence d’Alpha Oumar Konaré dans un contexte difficile pour le pays. Il a rendu un hommage mérité aux précédents dirigeants à la tête de l’entreprise pour leurs efforts pour le développement de PMU-Mali.

“Je suis reconnaissant des mots aimables formulés à mon endroit. Les résultats obtenus, sont vos résultats. Je ne suis qu’un coordonnateur, je donne mes idées mais la mise en œuvre c’est vous. Je remercie tous les travailleurs et leur souhaite joyeux anniversaire”, a-t-il laissé entendre.

A ses dires, 30 ans dans la vie d’une entreprise, c’est beaucoup. Avant de rendre un hommage à son personnel pour le travail abattu en précisant que PMU-Mali a été créé dans un contexte qui a évolué aujourd’hui. Et d’inviter à réfléchir sur les actions futures. “Je veux que les revendeurs et les revendeuses de PMU-Mali deviennent dans les jours à venir des entrepreneurs et entrepreneuses”, ajoutera-t-il. D’après lui, une première Cité de PMU-Mali de 100 villas est en construction à Samanko. “Aujourd’hui, nous sommes à 74 % de la réalisation de cette Cité qui sera réceptionnée dans un bref délai”, a-t-il promis. Tout en estimant qu’il est temps de mettre en place le projet d’autres Cités dans les quatre points cardinaux du Mali et même d’initier une politique pour réaliser une Cité tous les deux ans.

Il dira également que le PMU-Mali travaille avec des partenaires stratégiques pour certains jeux, dans deux à cinq ans afin de mettre en place une plateforme pour que toutes les sommes accumulées restent au Mali. Et de préciser qu’il y a 30 ans, le PMU-Mali a toujours évolué dans le système déclaratif des chiffres d’affaires. Ainsi, les partenaires des jeux sportifs, font l’exploitation du chiffre d’affaires sur leur plateforme et à la fin du mois ils déclarent à PMU-Mali le chiffre d’affaires qui a été réalisé et il sera procédé à un partage. “Maintenant, nous voulons tourner cette page et connecter tous nos partenaires à une plateforme d’audit et de régulation. Désormais, c’est le PMU-Mali qui doit savoir quel est le chiffre d’affaires qui a été réalisé et l’on dit aux partenaires sur la base du contrat, voici quelle est la part qui vous revient et celle qui revient au PMU-Mali”, a martelé M. Doumbia.

Pour conclure, il a déclaré que ce système garantit non seulement la transparence des données de l’entreprise, mais également va contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Boubacar Païtao

