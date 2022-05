L’enregistrement du premier prime de la 3èmesaison de l’émission de télé-réalité « L’instant Thé » s’est tenu, le 20 mai 2022, dans l’enceinte du Bradibo, situé à la Zone Industrielle de Bamako Cette émission, au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité, veut faire des jeunes des acteurs du changement et des auditeurs des citoyens de leurs quartiers.

L’émission de télé-réalité « L’instant Thé », qui forge des citoyens, acteurs de développement, cinq ans après son lancement, entame sa troisième saison avec la participation de plus d’une dizaine de grins de jeunes présélectionnés. En effet, l’édition de cette année a débuté au mois de février passé, notamment avec des innovations. Cependant, l’engouement a été de taille pour cette troisième saison. Le casting de cette saison a enregistré plus de 200 candidatures venant de Bamako, Ségou et Kati. Au total 20 grins de jeunes ont été présélectionnés pour cette saison. Il y a eu des formations initiales, notamment en développement personnel, ce qui est une innovation dans l’émission, et c’était uniquement pour les dix grins de jeunes. En plus de cette innovation, cette année, les Tiktokeurs font aussi partie de la compétition. En effet, 16 Tiktokeurs du Mali compétiront durant la saison 3 avec la nouvelle rubrique digital (Grin Paw). Ils vont proposer des vidéos sur la citoyenneté active et la bonne gouvernance. Déjà, ils ont suivi une formation en montage vidéo via Smartphone et en développement communautaire. Ainsi, l’un d’entre eux repartira avec la somme de 500.000 FCFA. Par ailleurs, parmi les 20 grins présélectionnés, 10 ont été retenus lors de l’enregistrement du premier prime de l’émission. Ces dix grins de jeunes seront suivis et encadrés par des coachs, notamment dans la réalisation de leur projet de société ou de développement communautaire. Et le projet de chaque grin sera évalué par des membres de jury. Un seul grin bénéficiera de la somme de 5.000.000 FCFA au final, précisément le vainqueur de cette 3ème saison.

