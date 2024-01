60 ans du centre Djoliba : La relance

4 janvier 1964-4 janvier 2024 : le Centre Djoliba a 60 ans. Ses responsables ont décidé d’organiser toute l’année des activités. Déjà, samedi dernier, lors du lancement des commémorations, la nouvelle direction a annoncé la création d’une académie Djoliba.

“Centre Djoliba acteur de transformations socioculturelles et politiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain” était le thème de la conférence inaugurale. La journée a commencé par la coupure du ruban symbolique suivie de la conférence animée par un panel d’universitaires.

Le président du conseil d’administration, Dr. Georges Diawara, a présenté le parcours du Centre Djoliba qui a été au centre de tous les événements sociopolitiques majeurs du Mali des 60 dernières années.

Le Dr. Fodié Tandjigora a présenté les enjeux et défis sociopolitiques, économiques, culturels, sécuritaires, religieux du Mali. A sa suite, Dr. Mohamed Tounkara a fait une cartographie de principaux enjeux, des besoins et des perspectives majeures dans le domaine de l’éducation et la formation au Mali et Dr. Amadou Békaye Sidibé, directeur adjoint de la Bibliothèque nationale, est revenu sur les défis majeurs auxquels font face les centres de documentation ou les bibliothèques y compris ceux liés à l’ère des Ntic et du numérique au Mali.

Le Centre Djoliba a décidé, dans ses nouvelles missions, de lancer une académie de formation pluridisciplinaire. Parmi les langues, il y aura l’anglais et le chinois.

Le Centre Djoliba était reconnu comme l’icône de la démocratie malienne, comme cadre neutre pour l’organisation des conférences-débats et comme acteur dans son implication dans les projets de démocraties locales, le plaidoyer pour la promotion des femmes et les jeunes, pour son action salutaire et constructive dans toutes les transitions sociopolitiques du pays, pour son intérêt pour la formation intellectuelle et socioprofessionnelle des jeunes et pour son patrimoine culturel du Mali (Centre de documentation et Bibliothèque).

Alexis Kalambry

