Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, l’Association Philanthropie, en partenariat avec les autorités maliennes, a organisé la 7ème édition de la cérémonie de récompense des acteurs et actions humanitaires dénommée la NUIT de la PHILANTHROPIE, le samedi 13 novembre 2021, à l’hôtel Olympe de Bamako. Au cours de cette cérémonie, l’Association Philanthropie a décerné des trophées à des personnes qui ont eu à poser des actes humanitaires et de solidarité. Parmi ces personnes, figure le Général Ismaïla Cissé, ancien gouverneur et ancien ambassadeur qui a reçu le trophée philanthrope de l’année 2021.

Outre les récipiendaires comme le général Ismaïla Cissé, on notait la présence du président de l’Association Philanthropie, Abdoulaye N. Tembely, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou DIARRA, des responsables de la BNDA, de Moov Africa Malitel, de SUNU Assurances, des membres de la famille de feu Amadou Toumani Touré (ATT) et de feu Soumaïla Cissé, des responsables de la communauté Peulh du Cameroun et bien d’autres. Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune V du district de Bamako, le président de l’Association Philanthropie, Abdoulaye N. Tembely, aussi bien que le ministre Oumarou DIARRA ont tous salué et remercié les généreux donateurs et les actes de solidarité posés par les personnes de bonne volonté. Après avoir donné 1 million de FCFA et 5 tonnes de mil à l’Association Philanthropie, le ministre Oumarou Diarra a informé l’auditoire de la donation de 2 millions de FCFA par le président de la transition, Colonel Assimi GOÏTA à l’Association Philanthropie. Au cours de cette cérémonie, plus de 4 millions de FCFA ont été donnés par des personnes de bonne volonté pour faciliter la prise en charge des enfants malades de « bec de lièvre ». Au cours de la cérémonie, l’Association Philanthropie a décerné des trophées à des personnes qui ont eu à poser des actes humanitaires et de solidarité. Parmi ces personnes figure le Général Ismaïla Cissé, ancien gouverneur et ancien ambassadeur qui a reçu le trophée philanthrope de l’année 2021. Après avoir reçu son trophée, le général Ismaïla Cissé a remercié le Président de l’Association PHILANTHROPIE, Abdoulaye N. TEMBELY de lui avoir décerné ce prestigieux trophée. A noter que c’est grâce aux actions humanitaires posées sur le site des déplacés à Senou près de Bamako que le général Cissé a bénéficié de ce trophée. Aux dires du Général Cissé, à la date d’aujourd’hui, 1327 personnes, dont les 2/3 sont des femmes et des enfants, bénéficiant d’eau potable, de latrines, d’écoles de dispensaires, de mosquées, de terrains de foot et d’aire de jeux, sont sur le site des déplacés à Sénou. Il a saisi l’occasion pour remercier les généreux donateurs. « Pour terminer, je voudrais transmettre aux autorités de la Transition le message des Déplacés de la périphérie de Bamako. Ce message est un vœu qu’ils formulent en vue de leur retour dans leurs villages respectifs tout en souhaitant bénéficier avant ce retour, de l’assistance du gouvernement pour leur permettre de se passer de l’aide des généreux donateurs », a souligné le général Cissé.

Cette nuit de la philanthropie a été agrémentée par la prestation des artistes et humoristes comme Safi Diabaté, le groupe Benso, Alima Togola.

Aguibou Sogodogo

