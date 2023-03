Adoption de l’avant-projet de la nouvelle constitution : La Limama appelle ses adhérents à voter “NON” au Référendum

Pour l’adoption de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique (Limama) a appelé ses adhérents à voter “NON” au Référendum. Leur grief est que leur proposition de remplacer le concept “laïcité de l’Etat” par “multiconfessionnelle de l’Etat” n’a pas été pris en compte par la Commission de finalisation de la Constitution. La Limama a manifesté son insatisfaction le mardi 7 mars 2023 au cours de son 2è point de presse animé à son siège en français, bamanan, arabe par les imams Cheick Amadou Traoré, Gaoussou Sidiki Minta, Baïla Amadou Bah, Cheick Hamala Sow, Moriba Sacko et Cheick Tidiane Tall.

a Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique (Limama) est très remontée contre les autorités de la Transition par rapport à l’adoption de l’avant-projet de la nouvelle Constitution dont la copie finale a été remise par la Commission de finalisation au Président de la Transition Assimi Goïta. En effet, la Limama reproche aux autorités de la Transition (surtout la commission de finalisation) de n’avoir pas pris en compte sa doléance de remplacer le concept “laïcité de l’Etat” par “multiconfessionnelle de l’Etat”.

Dans sa déclaration, le Secrétaire général de la Limama, l’Imam Gaoussou Sidiki Minta, a fait savoir que son association avait prôné le 10 janvier 2023 lors de son 1er point de presse le retrait pur et simple du mot “laïcité” sur toutes ses formes dans l’avant-projet de Constitution, tout en le remplaçant par l’Etat multiconfessionnel constituant le vrai point de départ de la refondation de l’État du Mali. “Mais, notre demande a été ignorée par la Commission de finalisation. A cet effet, la ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique (Limama), agissant respectivement pour Allah (SWT), pour Seydina Mohammad (SWS), pour L’Islam, et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les Musulmans patriotes, à voter contre le projet de Constitution sous sa forme actuelle, lors du Référendum. Pour mémoire, la laïcité dont la définition est à géométrie variable, est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser la ou les religions. Cette pratique a été usitée tant par le pouvoir colonial que par tous les régimes de l’ère d’indépendance qui ont gouverné notre pays. Qu’Allah bénisse et protège le Mali et les Maliens. Paix et salut sur le plus illustre des envoyés Mohammad Rassouloullahi”, a déclaré le Secrétaire général au nom de son président.

Siaka DOUMBIA

