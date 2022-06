Il existe désormais une Association dénommée Fédération des organisations et regroupements qui soutiennent les actions de la Transition “Forsat-Civile) dont la présidente est notre consœur de l’Ortm, Aîché Baba Kéïta. Cette fédération dont le lancement a eu lieu le 9 juin dernier, regroupe une vingtaine d’associations qui ont décidé de mutualiser leurs efforts dans un but commun : promouvoir toute action de paix. Nous vous livrons, in extenso, sa communication à l’occasion de cet événement.

Permettez-moi d’abord de faire de l’insigne honneur du choix porté sur ma modeste personne pour présider cette structure, dénommée la Forsat-Civile. La Forsat-Civile est une faîtière, fédérant plusieurs associations qui ont décidé de mutualiser leurs efforts dans un but commun. La Forsat se veut en effet une unité d’élite, de promotion de la paix, de la cohésion sociale et surtout de soutien aux actions de la transition comme son nom l’indique. Ainsi, nous nous proposons comme missions essentielles :

– Le soutien à la stabilité du Mali à travers des plaidoyers, des médiations entre les partisans des anciens et des actuels dirigeants du pays;

– La volonté de constituer le pont indispensable entre les divers acteurs politiques et décideurs qui ont, à un moment ou un autre, eu ou ont la charge de diriger ce pays si cher à notre cœur à tous ;

– Solliciter donc toutes les énergies nationales à mettre leurs expériences au service des autorités de la transition pour parvenir à la satisfaction de toutes les aspirations du peuple Malien ;

– Produire des contributions intellectuelles au bénéfice du développement du pays ;

– Faire des sensibilisations à l’intérieur et à l’extérieur du Mali pour mieux faire comprendre les avancées de notre pays sur les difficiles chemins de la liberté dans l’honneur et la dignité ;

– Promouvoir toute action de paix ; et enfin

– Organiser des manifestations pacifiques, si nécessaires pour affirmer notre point de vu par rapport aux grands dossiers de la nation.

Certaines situations, certaines attitudes contribuent à plonger un peu plus profondément notre population dans la détresse et aggravent les périls pesant déjà sur le pays. Le Mali a aujourd’hui, plus que jamais, besoin de l’union de toutes les filles et tous les fils de la Nation. Nous devons nous mobiliser et resserrer les rangs derrière les autorités et les institutions de l’Etat, pour face aux nombreuses difficultés qui assaillent notre peuple. Pour ce faire, la Forsat Civile s’engage à pérenniser l’esprit de la volonté populaire exprimée, dans la plus grande mobilisation jamais encore réalisée dans l’histoire de notre pays, le 14 janvier dernier. Nous le réaffirmons haut et fort : les dirigeants appliquent les exigences du peuple malien librement exprimées, lors des Assises Nationales de la Refondation qui se sont tenues à travers l’ensemble du territoire national.

C’est pourquoi, nous voulons témoigner notre soutien et notre reconnaissance aux autorités maliennes engagées à prendre des mesures pour épargner à notre population les difficultés auxquelles elle est confrontée.

Nous tenons également à remercier tous les soutiens que nous recevons dans le cadre de la conduite de notre mission au service du peuple malien, ainsi qu’à l’endroit de tous les acteurs et toutes les forces vives de la Nation qui ont décidé de faire des efforts pour accompagner les autorités ; dans la défense et la consolidation des institutions et de l’Etat.

Pour terminer, permettez à ma modeste personne et à tous les membres de la Forsat Civile, de demander pardon à tous ceux qui auront été blessés par nos propos ou notre manière de faire. Si cela a été fait, cela n’aura pas été notre intention, qui est de fédérer toutes les forces de ce pays, dans la cohésion et l’unité des cœurs et des esprits”.

