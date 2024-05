Les autorités maliennes ont pris la décision d’annuler un match de football qui devait opposer des politiciens, des religieux, des activistes et des journalistes. Cette décision soulève de nombreuses questions quant aux raisons derrière cette annulation et les craintes des autorités.

Le match, initialement prévu pour le 25 mai 2024 au Stade Modibo Keïta, devait rassembler des figures importantes de la société malienne : des politiciens de diverses factions, des religieux influents, des proches du pouvoir, des membres du CNT, des activistes connus pour leur engagement civique et des journalistes. Cet événement avait pour objectif de promouvoir l’unité et la cohésion sociale dans un contexte de tensions politiques et de crise sécuritaire persistante.

Crainte de la contestation politique

Pour certains proches du pouvoir, un tel rassemblement aurait pu servir de plateforme pour exprimer des critiques à l’égard du régime militaire. Les politiciens de l’opposition, les activistes et même certains journalistes auraient pu profiter de cette occasion pour dénoncer les actions des autorités militaires.

L’annulation a suscité des réactions mitigées. Certains acteurs, notamment parmi les politiciens et les journalistes, ont exprimé leur incompréhension face à cette décision. Ils ont critiqué cette décision, la percevant comme une tentative de museler la société civile.

Selon Sekou Niamé Bathily, membre du RPM, en réunissant des leaders d’opinion de différents secteurs, l’événement avait le potentiel de créer une synergie entre diverses forces sociales.

Des observateurs s’accordent à dire que l’annulation d’un simple match est symptomatique de la peur qui règne au sommet. Un membre d’un parti politique a ajouté : « Ils ont peur de notre unité, peur de notre voix collective. Nous devons trouver d’autres moyens de montrer que nous restons engagés pour un Mali uni et démocratique. »

Les implications plus larges

L’annulation de ce match de football est révélatrice des tensions et des défis que le Mali continue de rencontrer. Entre la nécessité de garantir la sécurité et le désir de maintenir le contrôle, les autorités naviguent en eaux troubles.

L’événement aurait pu servir de moment de rassemblement pour différents acteurs de la société civile, renforçant les liens et favorisant le dialogue. Cependant, la décision d’annuler ce match montre que les autorités craignent les implications potentielles de tels rassemblements, surtout dans un climat où la contestation politique peut rapidement se transformer en mouvements de protestation plus larges.

En conclusion, l’annulation de ce match de football, bien que semblant anodin, reflète des préoccupations profondes des autorités maliennes quant à la stabilité et au contrôle du discours public. Cela souligne également la nécessité pour la société civile de trouver d’autres moyens de s’unir et de s’exprimer pour promouvoir la démocratie et l’unité au Mali.

M.A.S.

Commentaires via Facebook :