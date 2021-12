Après plusieurs reports pour convaincre le maximum de Maliens et Maliennes sur le bien-fondé des Assises Nationales de la Refondation, de l’Etat, celles-ci débuteront finalement le samedi prochain sur toute l’étendue du territoire, annonce un communiqué émanant du Panel des Hautes personnalités des Assises Nationales de la Refondation.

A ce rendez-vous historique de notre nation, plusieurs formations politiques qui avaient annoncé leur non-participation ont finalement adhéré à ce projet qui fixera l’ébauche d’un “Mali Kura”. Les partis politiques comme l’Adema, RDA vont finalement y participer.

Ainsi au niveau communal à l’intérieur du pays, les assises vont se dérouler du 11 au 12 décembre 2021 prochain.

En ce concerne les cercles et les six communes du district de Bamako puis les populations déplacées, elles vont se tenir du 15 au 16 décembre prochain.

Quant au niveau des représentations diplomatiques et consulaires, pour les nos compatriotes établis à l’extérieur et des Maliens réfugiés, les Assises Nationales de la Refondation se tiendront du 18 au 19 décembre. Au niveau des régions et du District de Bamako, elles se dérouleront du 22 et 23 décembre prochain. Concernant, les Assises Nationales de la Refondation proprement dites, elles auront lieu à Bamako du 27 au 30 décembre.

Il faut préciser que dans le même communiqué, le président du Panel des Hautes personnalités des Assises Nationales de la Refondation, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Zeïni Moulaye a invité toutes les forces vives de la nation pour leur participation et leur contribution de qualité dans la phase préparation avant de les appeler à la participation et à la mobilisation générale de manière constructive et massive aux débats. Pour lui, tout cela va répondre aux ambitions légitimes du peuple pour bâtir un nouveau Mali.

Notons que plusieurs associations ont déjà annoncé leur participation tandis que d’autres ont aussi réitéré leur non-participation.

Seydou Diamoutené.

