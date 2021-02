La salle de conférence du Gouvernorat du District de Bamako a servi de cadre hier mercredi 03 février 2021 pour les jeunes leaders de la Jeune Chambre Internationale Bamako Etoile leur première assemblée générale.

Au cours de cette assemblée, il était question pour les jeunes citoyens de JCI Bamako Etoile de faire des propositions et adoption des membres nommés du comité directeur local ; de la prestation de serment des 19 membres du CDL 2021 et enfin lecture et adoption du plan d’action.

Pour JCI Bamako Etoile durant l’année 2021, les membres du comité directeur local auront pour thème du Mandat : cohésion sociale et entrepreneuriat des jeunes en temps de Covid19 : Responsabilité et Initiatives des Jeunes Citoyens Actifs ? Et comme Slogan du mandat : plus qu’une organisation, nous sommes une famille.

La Jeune Chambre Internationale qui est une organisation de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans partageant la même philosophie et les mêmes valeurs, les jeunes du JCI Bamako Etoile ont décidé de prendre pour parrain du mandat : Amadou Diallo président du Cnj-Mali et de la marraine Mme Coulibaly Assawali Sarambounou

Selon le Président JCI Bamako Étoile M Cheickna Sow « En 2021, les jeunes citoyens actifs que nous sommes, sommes invités à montrer à la jeunesse malienne que le doute n’est que confusion et ténèbres, que tout, surtout le meilleur, est possible. Soyons alors la référence dans l’impact, soyons des repères pour cette jeunesse afin d’amener notre nation vers l’émergence. En 2021, nous allons nous inscrire dans le défi de vaincre la pandémie du COVID-19, de promouvoir la paix et la citoyenneté, de contribuer à l’autonomisation des jeunes et des femmes dans notre pays. A travers cette dynamique, la JCI Bamako Etoile devra se repositionner comme locomotive d’une jeunesse malienne responsable, ambitieuse et assise sur des valeurs citoyennes. Pour relever ces défis, nous devons faire corps avec les valeurs capitales de discipline, d’ardeur au travail au sein de la JCI Bamako Etoile en particulier et de la JCI Mali en générale. J’espère humblement avec vous pouvoir accomplir notre mission et qu’ensemble nous soyons fiers de célébrer notre réussite en fin d’année. »

Selon le plan d’action de JCI Bamako Etoile 2021 c’est de mobiliser les ressources pour la construction des salles de classe supplémentaires ; Une direction ; une bibliothèque et trois latrines dans le village de Sékekoto ; doter le village de Djigani d’un forage ;promouvoir la RSE auprès des entreprises ; des acteurs de la société civile et élus municipaux; contribuer à l’autonomisation des femmes en mettant un accent sur les femmes vivantes avec handicaps ; doter l’organisation des partenariats durables pour la réalisation des activités ; créer des cadres de partage d’expériences entre les membres de la JCI Bamako Etoile et les entrepreneurs pour susciter l’esprit entrepreneurial chez les membres ; participer à la formation des leaders locaux ; organiser des retraites stratégiques de formation pour le comité directeur local ; organiser des séminaires, des afterworks et des sessions de formations pour les membres ; organiser l’académie CIWA Lolo Kura Plus avec la JCI Universitaire Bamako Etoile et la JCI Bamako Ciwara et enfin organiser l’académie KALANSO en collaboration avec la filleule JCI Universitaire Bamako Etoile.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

