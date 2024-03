Association des loteries d’Afrique (ALA) : L’Ivoirien Dramane Coulibaly reconduit à la présidence pour 4 ans

Faire de ce nouveau mandat une période de progrès pour l’ALA

Comme il fallait s’y attendre, le directeur général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci), Dramane Coulibaly, a été reconduit à la présidence de l’Association des loteries d’Afrique (ALA) pour un mandat de quatre ans. C’était à la faveur de l’assemblée générale élective, tenue le 8 mars 2024, à Casablanca, au Maroc en présence des délégués de différents pays. L’ambition pour le nouveau patron, c’est de faire de ce nouveau mandat une période de progrès pour l’Association des Loteries d’Afrique. Pour cela, il a besoin du soutien et de l’accompagnement de tous les directeurs généraux des loteries d’Afrique.

Selon une note d’information de la Lonaci, c’est à l’unanimité que les 13 loteries votantes lui ont renouvelé leur confiance, au cours de l’assemblée générale de l’ALA qui s’est tenue le vendredi 8 mars 2024 à Casablanca, au Maroc.

“C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai entrepris mon mandat comme nouveau président de l’Association des loteries d’Afrique. Je suis très honoré de la confiance que me font mes pairs, président directeur, directrices et directeurs généraux des sociétés de loterie et de PMU d’Afrique pour un mandat de deux ans. J’en profite aussi pour remercier les membres sortants de l’ancien comité pour le travail accompli tout au long de leur mandat. Je compte poursuivre ce qui a déjà été entrepris en développant des stratégies pour promouvoir les valeurs de notre Association et son rayonnement à l’international”. Parole du nouveau président de l’ALA.

Dans son allocution, Dramane Coulibaly a réaffirmé à ses pairs son engagement à faire de ce nouveau mandat une période de progrès pour l’ALA.

Dramane Coulibaly a aussi rappelé les acquis obtenus sous sa présidence, malgré la crise de la Covid-19. A ce titre, il a rappelé la relocalisation du Grand prix d’Afrique à l’Hippodrome de Marrakech depuis 2022, alors que cette course était courue à Vincennes (Paris) depuis sa création. Le président de l’ALA a surtout esquissé les chantiers de sa nouvelle mandature. Il les a déclinés en axes stratégiques. A savoir, la réforme de l’Association en vue d’en améliorer le fonctionnement ; la création des conditions de son développement durable et sa promotion internationale.

L’ambition de l’Association des loteries d’Afrique, comme dira Dramane Coulibaly, “s’appuie sur des valeurs partagées par l’ensemble de ses membres et sa politique est veiller à ce que ses activités soient conduites conformément aux standards du métier”.

Avant de préciser que “les membres de l’Association s’engagent à assurer la régularité, la transparence, et le bon déroulement des jeux tout en s’inscrivant dans un modèle de jeu mesuré, équilibré et responsable. Ils s’engagent également à développer et maintenir un environnement de sécurité transparent afin d’avoir et de maintenir la confiance du public dans leurs opérations”.

En matière de gouvernance, soulignera le président de l’ALA, “notre objectif est d’améliorer le mode de fonctionnement de l’ALA en se basant sur les meilleures pratiques internationales et d’apporter de la crédibilité à l’action de l’Association. C’est dans ce sens que nous avons mis en place une charte d’éthique et une charte de gouvernance conforment aux standards internationaux et nous avons créé quatre comités techniques sur différentes thématiques (Jeu Responsable, sécurité, PMU et paris sportifs). Je mettrai tout mon cœur, mon énergie et mon expérience à votre service ainsi qu’au service du rayonnement de l’Association”.

L’assemblée générale a aussi désigné un nouveau secrétaire général, en la personne d’Omar Skalli, directeur général de la Société royale d’encouragement du cheval (Sorec), en remplacement de Younes El Mechrafi, directeur général de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS).

Cinq vice-présidents ont été élus. Il s’agit des directeurs généraux de la Loterie nationale du Burkina (Lonab), de PMU-Mali, de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), de National Lottery Authority du Ghana (NLA) et de la directrice générale de la Société nationale de loterie de la RDC.

Notons que l’Association des loteries d’Afrique s’est fixée comme objectifs d’unir les sociétés publiques, mixtes ou privées, détentrices d’un monopôle, d’une licence ou d’une concession des Etats africains pour l’exploitation des jeux de hasard, de pronostics et assimilés ; d’apporter en cas de besoin, une assistance technique à ses membres dans le cadre de leurs activités professionnelles ; d’encourager l’assistance mutuelle au plan technique et pédagogique entre les membres de l’Association ; de participer à l’intégration économique africaine à travers l’instauration des Jeux panafricains et aux réalisations socio-économiques dans les secteurs prioritaires comme l’éducation, la sécurité, la protection civile, la santé, la culture et le sport, la lutte contre le chômage et la pauvreté par la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus.

Il s’agit aussi de tisser des liens de solidarité avec les associations sœurs de loteries et autres organisations poursuivant des objectifs similaires à travers le monde ; d’élaborer des normes, des standards et des codes de bonne conduite devant servir de référentiels auxquels les membres doivent se conformer (normes ISO, jeu responsable, standard WLA, norme sécurité etc.)

Et dans le cadre de la poursuite de ses buts et objectifs, l’Association respecte l’intégrité territoriale, l’ordre public et la moralité.

El Hadj A.B. HAIDARA

