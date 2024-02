Besoins humanitaires : 26% des financements seulement mobilisés

Au Mali, seulement 26% des besoins humanitaires sont financés, malgré le fait que 7,1 millions de personnes dans le pays ont un besoin urgent d’aide humanitaire. Cette situation est particulièrement préoccupante, car une grande majorité des personnes affectées sont des femmes et des enfants.

Le Mali est confronté à une crise humanitaire complexe, alimentée par des conflits incessants, des déplacements massifs de population et une insécurité généralisée. Les attaques terroristes, les violences intercommunautaires et les tensions politiques ont non seulement dévasté le pays, mais ont également créé une crise humanitaire sans précédent.

Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. En plus des traumatismes liés aux violences et aux déplacements forcés, ils sont confrontés à des conditions de vie précaires, à la malnutrition, aux maladies et à l’absence d’accès à des services de base tels que l’éducation et les soins de santé. Ces populations marginalisées ont désespérément besoin d’une assistance humanitaire pour survivre.

Malheureusement, les fonds alloués à l’aide humanitaire au Mali sont largement insuffisants. Les organisations humanitaires opérant sur le terrain manquent de ressources pour répondre aux besoins urgents. En conséquence, de nombreuses personnes se retrouvent sans abri, sans nourriture et sans accès à des services essentiels.

La faible mobilisation des fonds internationaux peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la crise au Mali n’occupe plus une place centrale dans l’agenda international, ce qui fait qu’elle est souvent négligée par les donateurs. De plus, la complexité de la situation sécuritaire rend difficile l’accès aux zones les plus touchées, ce qui limite la mise en place de programmes d’aide.

Augmenter les soutiens financiers

Pour remédier à cette situation alarmante, il est essentiel que la communauté internationale se mobilise de manière plus significative. Les donateurs doivent augmenter leur soutien financier et logistique pour répondre aux besoins humanitaires au Mali. Les organisations humanitaires, de leur côté, doivent renforcer leur coordination et leur collaboration afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles.

En outre, il est impératif que les efforts humanitaires soient dirigés vers la protection des femmes et des enfants, qui constituent la majorité des victimes de cette crise. Des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir les violences basées sur le genre, garantir l’accès à l’éducation pour tous les enfants et fournir des soins de santé de qualité.

Il est temps de reconnaître l’urgence de la crise humanitaire au Mali et d’agir rapidement pour y remédier. Les vies de millions de personnes, en particulier celles des femmes et des enfants, dépendent de notre capacité à mobiliser des ressources suffisantes pour répondre à leurs besoins les plus fondamentaux.

Cheick B. CISSE

