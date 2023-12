Cadre Tilbi des jeunes de Hombori : Place à la deuxième mandature !

Le Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah a servi de cadre, le samedi 9 décembre, au lancement officiel des activités du plan d’action 2023-2025 de la deuxième mandature du Cadre Tilbi des jeunes de Hombori.

Sous la haute présidence de Colonel Major Bokar Maïga, non moins parrain de la deuxième mandature, la cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités, dont le chef de village de Hombori, Issa Balobo Maïga, le président en exercice du Cadre Tilbi, Colonel Abdoulaye Gariko en plus de nombreux ressortissants des 21 villages et 4 fractions composant le Cadre Tilbi.

Dans son allocution, Colonel-Major Maïga a exprimé sa gratitude envers la jeunesse de Hombori pour l’honneur qui lui a été fait. Il a salué les réalisations du bureau sortant et la préparation du terrain pour l’étape suivante. Il s’est aussi réjoui de la pertinence du plan d’action présenté par le nouveau bureau dirigé par Lieutenant-Colonel Abdoulaye, plus connu sous son sobriquet Ladji Gariko. Il a adressé ses félicitations à ses membres, particulièrement ses cadets ‘’Petit Bocoum’’ et Ladji Alpha, non sans rendre hommage à son ‘’oncle’’, Abdoulaye Ganaba, parrain du mandat précédent, pour ses enseignements précieux.

Bokar Maïga a salué les réalisations du Cadre Tilbi au cours des deux dernières années, les défis relevés tels que la résilience face aux menaces physiques, la mobilisation pour le développement, la transmission des valeurs culturelles aux générations futures.

Face aux défis à venir, il a lancé un appel à l’ensemble de la communauté pour soutenir le Cadre Tilbi, du fait de l’énergie, l’inventivité et l’amour du terroir de ses jeunes. Il a encouragé une participation active à toutes les séquences du programme d’activités pour assurer le succès et la pérennité de cette initiative.

Colonel Abdoulaye Gariko, président en exercice du Cadre Tilbi, a présenté l’organisation comme le regroupement de la jeunesse de Hombori structurée en Konda. L’objectif principal du cadre est de promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble, la culture et le développement durable du cercle de Hombori. Il a exposé les grandes lignes du plan d’action du Cadre Tilbi, axé sur le développement et la communication, ainsi que sur la cohésion sociale et la solidarité. Les actions incluent une campagne de reboisement à Hombori, un mois dédié à la solidarité, des formations certifiées pour les jeunes et des journées culturelles.

Enfin, le président du Cadre Tilbi a exprimé l’espoir que le lancement des activités mobilisera la communauté autour de ce plan d’action, renforçant la cohésion et contribuant à la restauration de la culture de Hombori.

Un match entre les membres du Cadre et les ‘’Kondo’’ et un cocktail ont mis fin à ce lancement.

