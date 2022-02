La ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou SANGARE, a présidé, le jeudi 24 février 2022, les travaux de la 17ème session du Conseil d’Administration de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) consacrée à la gestion déléguée de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et de la 27ème session du Conseil d’Administration de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale. Les travaux tenus au siège de la CMSS sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako ont enregistré la présence du directeur général de la CMSS, Ichaka KONE, des administrateurs et d’autres personnalités. Il ressort de la cérémonie d’ouverture des travaux que le projet de budget de la CMSS au titre de l’exercice 2022 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 183 013 512 332 FCFA, soit une augmentation de 8,15% par rapport au budget 2021 qui était de 169 224 525 755 FCFA.

«Aujourd’hui, nul n’ignore l’importance de l’Assurance Maladie Obligatoire au Mali dans le dispositif de protection sociale, car elle contribue à l’allègement des dépenses de santé des populations couvertes. C’est pourquoi les plus hautes autorités du pays encouragent son extension à toute la population à travers l’opérationnalisation du Régime d’Assurance Maladie Universelle », a souligné la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou SANGARE. Avant de signaler que l’engouement actuel autour de ce dispositif et le contexte sanitaire marqué par la pandémie de la COVID-19 ont entrainé une explosion des dépenses de l’AMO. Selon elle, le projet de budget de la CMSS au titre de l’AMO pour l’exercice 2022 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 28 927 479 416 FCFA, soit une augmentation de 8,63% par rapport au budget de l’exercice 2021 qui était de 26 628 464 619 FCFA. « Ce projet de budget prend également en compte les activités de la tranche annuelle de la Convention d’Objectifs et de Moyens 2020-2022 conclue entre le Conseil d’Administration et la Direction générale de la CMSS. Parmi les activités prévues en 2022, on peut citer entre autres : L’intensification de l’immatriculation des assurés et des nouveaux bénéficiaires du régime ; La poursuite de la déconcentration de la liquidation des feuilles de soins à travers l’interconnexion des centres de paiement ; Les activités de suivi de la liquidation des feuilles de soins et de recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales ; Le renforcement des capacités opérationnelles », a-t-elle dit. Par ailleurs, elle a indiqué que le projet de budget de la CMSS au titre de l’exercice 2022 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 183 013 512 332 FCFA, soit une augmentation de 8,15% par rapport au budget 2021 qui était de 169 224 525 755 FCFA. La ministre a précisé que ce projet de budget 2022 de la CMSS s’inscrit dans le cadre du renforcement de la protection sociale.

Aux dires de Mme Diéminatou SANGARE, les points inscrits à l’ordre du jour de ces sessions sont entre autres : Examen et adoption du procès-verbal de la 15ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS sur l’AMO ; Examen et adoption des projets de budget et de plan d’actions de la délégation de gestion de l’AMO à la CMSS au titre de l’exercice 2020 ; Examen et adoption du procès-verbal de la 25ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS ; Examen et adoption de l’état d’exécution des recommandations de la 25ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS ; Examen et adoption du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de la CMSS au titre de l’exercice 2020 ; Examen et adoption des projets de budget et de plan d’actions de la CMSS au titre de l’exercice 2022 etc. Dans une interview accordée à la presse, le directeur général de la CMSS, Ichaka KONE, a fait savoir que malgré les difficultés de l’année 2021, la CMSS a assuré ses missions essentielles en faveur de ses assurés, notamment le paiement régulier des pensions et des prestataires conventionnés.

Aguibou Sogodogo

