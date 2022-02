La Caisse Malienne de la Sécurité Sociale a inauguré, hier lundi, dans les communes I, IV et VI du district de Bamako trois nouveaux centres de paiements pour retraités pour une valeur de plus 351 millions de FCFA.

L’inauguration des trois nouveaux joyaux exécutés le même jour a été présidée par la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré, qui avait à ses côtés le ministre délégué en charge des questions humanitaires et les directeurs généraux des services concentrés de son département. A savoir :la caisse malienne de sécurité sociale, la caisse nationale d’Assurance Maladie et l’Institut national de prévoyance sociale.

Objectif de la construction de ces trois centres, selon madame la ministre de la santé, est de rapprocher davantage l’administration des administrés, notamment les bénéficiaires de pensions, les fonctionnaires en activité et les adhérents au régime d’Assurance Maladie Obligatoire. Et Madame Diéminatou Sangaré de poursuivre que cet ambitieux programme de construction des bâtiments de la CMSS au profit des retraités a été réalisé dans toutes les régions et les cercles du Mali. Lesquels centres de paiement créés avec comme seul but d’améliorer les conditions de travail du personnel de la CMSS et d’offrir les prestations de qualité à ses affiliés actifs et retraités. La cheffe du département de la santé souligne, cependant, que le programme avait épargné les Communes du District de Bamako pour diverses raisons liées à l’indisponibilité et à la cherté des terrains. Aujourd’hui, cette question a été résolue par la CMSS qui a entrepris l’achat de terrains dans les Communes de Bamako et la construction des centres de paiements pour retraités. L’inauguration des trois nouveaux est une concrétisation de projet. Les trois centres flambants neufs avec toutes les commodités requises ont coûté 351 830 824 FCFA.

« La construction et l’inauguration de ce centre démontre à suffisance toute l’attention que les plus hautes autorités de la transition accordent aux assurés sociaux et singulièrement aux anciens serviteurs de la nation », a conclu madame la ministre de la Santé. Les conseils communaux des trois localités qui abritent les trois centres ont, au nom des populations, salué l’action des autorités maliennes en y engageant à prendre soins.

Dans le même registre, le représentant de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, Seydou Monzon Traoré, a indiqué que les nouveaux joyaux permettront d’offrir des services de qualité et de proximité aux retraités. Pareil pour l’Association des Ancien combattants, des veuves et victimes de guerre au Mali qui, par la voix de son représentant, le col Hama Maïga, a déclaré que la CMSS en construisant ce trois centres contribue à faciliter les conditions d’accès de leur assurés aux prestations de qualité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

