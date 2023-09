Campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le Genre : les populations de Nioro du Sahel appelées au respect du droit des enfants

Du 12 Juillet au 10 Aout 2023 le service local de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille en collaboration avec des services techniques de l’Etat notamment le CSREF de Nioro du Sahel, l’Académie d’enseignement de Nioro, le développement social ainsi que la société civile, a organisé une campagne de sensibilisation de masse sur les violences basées sur le genre dont le mariage des enfants ainsi que les mutilations génitales féminines et autres formes. Cette campagne est financée par l’UNICEF.

Huit Communes de la région de Nioro notamment Sandare, Gogui Diarra, Gavinane, Korera Kore , Nioro Trougoube et Diaye Coura ont été touchées par cette campagne de sensibilisation, qui porte sur la scolarisation des enfants en générale et celle des filles en particulier, le mariage des enfants et ses conséquences, l’excision et ses conséquence, les violences basées sur le genre et leurs conséquences sur le plan individuel , sur le plan communautaire et sur le plan national.

Deux équipes de sketches prestant dans les différentes langues locales ont fait le tour des différentes localités pour passer les messages. Les populations ont communié avec les acteurs de cette campagne de sensibilisation en vue de leur permettre de comprendre la thématique qui leurs ont été proposées.

Yaya Traore le chef du service local de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille par ailleurs responsable, s’est dit satisfait du bilan de cette campagne « Sans complaisance, le bilan est positif parce ce qu’il n’était pas donné d’avance compte tenu de la situation sécuritaire et de la période hivernale de pouvoir tenir cette activité mais grâce à la détermination de l’équipe et l’accompagnement des services techniques de l’Etat ainsi que la société civile et les medias nous avons réussi à accomplir cette noble mission » a dit Yaya Traoré avant d’adresser ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Malick Gaye

Commentaires via Facebook :