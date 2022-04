« Les sœurs en Christ », une association catholique, dans le cadre du Carême, compte venir en aide aux démunis. Sylvie Marie Diarra explique leurs motivations.

Comme effort de Carême, Les Sœurs en Christ, un groupe de femmes chrétiennes provenant de différentes paroisses, a décidé de faire une distribution de repas dans les hôpitaux. « Nous sommes en carême qui est de temps de partage, de prière et de don », explique Sylvie Marie Diarra de la paroisse notre dame des champs à Missira.

« Notre motivation première en ce temps de carême est d’apporter un réconfort, un sourire aux indigents et aux enfants de la rue. Nous pensons que le comportement des hommes au 21è siècle doit être axé sur l’appui aux couches les plus vulnérables de la société car il est difficile de comprendre que trop de personnes meurent de faim, de soif, et sont mal logés. Notre action devra s’ajouter aux autres actions menées par d’autres partenaires pour un monde plus heureux. Voilà en quelques mots ce qui nous motive », ajoute-t-elle. Elle poursuit, « comme dit dans la Bible par Esaïe, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi ».

« Les sœurs en Christ » comptent distribuer au moins 500 plats et rafraîchissements, « mais surtout communiquer la joie aux cœur des personnes bénéficiaires de notre action ». La distribution se fera le 9 avril 2022 dans les hôpitaux Gabriel Touré et du Point G.

Au moins une quinzaine de sœurs en Christ seront déployées sur les lieux de distribution. « Elles mettront un accent particulier sur la solidarité et l’entraide entre les hommes », explique Sylvie. Les Sœurs en Christ comptent perpétuer cette activité dans les années à venir. Pour cette première édition, elles ont fait recours à la générosité de leurs proches.

Alexis Kalambry

