Carte nationale d’identité biométrique : Enfin disponible

Il y a quelques mois de cela, les autorités de la transition décidaient d’instaurer une carte nationale d’identité biométrique sécurisée. Le 09 janvier dernier le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général de Brigade Daouda Aly MOHAMÉDINE, a procédé au lancement des opérations de mise à jour des données NINA, dans le but de rendre disponible le plutôt que possible une carte fonctionnelle au citoyen. C’est dans le même sillage que s’est déroulée, le mardi 11 Avril 2023, la cérémonie de remise officiel de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée au Mali. Ledit document, de nos jours, est désormais effectivement à la disposition de la population après son lancement officiel qui s’est joué en deux actes simultanés : le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Colonel Abdoulaye MAÏGA, a présidé la remise pour la rive gauche, à la mairie de la commune IV du district de Bamako à Lafiabougou et pour la rive droite, tandis que le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daouda Aly MOHAMEDINE a parrainé la même opération au Commissariat de Sogoniko.

A titre de rappel, la carte nationale d’identité biométrique sécurisée est exigible à partir de 15 ans, avec une durée de validité de 5 ans avec une première dotation gratuite pour chaque citoyen et payant au renouvellement. Cet unique document d’identification va à lui seul tenir lieu de carte d’identité nationale classique, de carte NINA, de carte d’électeur et même de carte consulaire pour ce qui concerne les Maliens de la diaspora. Ledit document est sécurisé et personnel. Néanmoins, selon le gouvernement la carte nationale d’identité classique reste valide, au maximum une année, après la délivrance des nouvelles cartes biométriques. Toutefois, ce délai peut être prorogé par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité. Les anciennes cartes nationales d’identité et consulaires et la carte NINA sont remises aux autorités compétentes lors de la délivrance de la nouvelle carte biométrique sécurisée.

Selon le ministre chargé de l’administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maïga, le nouveau sésame répond à quatre intérêts. « Premièrement, grâce aux éléments de sécurité que comporte ce précieux document, il permettra d’éviter la falsification de nos documents d’identification. Le deuxième intérêt, est que cette carte tient lieu de carte d’électeur», a-t-il il indiqué en mentionnant qu’elle permettra de prévenir la fraude électorale. Le ministre a par ailleurs indiqué que selon les recommandations des Assises National de la Refondation (ANR), le troisième intérêt du document est qu’il permettra de réduire considérablement les dépenses de l’Etat, tandis que le quatrième atout est plutôt symbolique avec l’alignement du Mali au diapason des nombreux Etats de la sous-région où la carte nationale d’identité biométrique sécurisée est en vigueur.

En procédant au lancement du document pour la Rive Droite de Bamako, le Général de Brigade Daouda Aly MOHAMEDINE a insisté pour sa part sur le long chemin parcours avant l’aboutissement du nouveau système d’identification et s’est dit rassuré que le processus de retrait va se poursuivre normalement afin que chaque citoyen puisse disposer «dans un avenir très proche de sa carte d’identité biométrique sécurisée». Notons que tout retrait requiert la présence physique du détenteur et seulement après identification de l’intéressé par ses empreintes digitales et une reconnaissance faciale. Des numéros verts gratuits, aux niveaux de tous les opérateurs de téléphonie, sont également mis à la disposition des populations en vue de les aider à retrouver facilement les différents lieux de retrait de leurs cartes. Il s’agit du 36223 (SMS) ou 80.00.80.80 ou encore le 80.00 82.82 qui permettront, en y introduisant le numéro NINA, de vous indiquer le point de retrait de la carte.

Aly Poudiougou

