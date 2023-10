Célébration de la Journée internationale de la fille : L’ambassade d’Espagne au Mali n’est pas restée en marge

Dans le cadre de la Journée internationale de la fille, l’Ambassade d’Espagne au Mali, en collaboration avec ses partenaires, a organisé, le mardi 10 octobre 2023, à l’ISPRIC (Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communications) à Bamako, le « Festival des filles ». L’un des objectifs de cette rencontre est de favoriser l’autonomie et le développement de la fille. En outre, ce « Festival des filles » contribue à plus de réflexions et d’orientations stratégiques pour renforcer les capacités des jeunes filles sur les défis liés à leur mieux-être.

La cérémonie d’ouverture de cette cérémonie était présidée par le représentant du ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Madiou Sangho, en présence de l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali, José Hornero Gomez et d’autres personnalités. Après les mots de bienvenue du directeur général par intérim de l’ISPRIC, Aboubacar Sidiki Ballo, de la représentante résidente de l’ONU-Femmes au Mali, Mme Marie Goreth NIZIGAMA, du représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Yves SASSENRATH, l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali, José Hornero Gomez, a fait savoir que la Journée internationale de la fille est célébrée le 11 octobre afin de sensibiliser sur la situation des filles dans le monde et de faire connaître les défis uniques auxquels elles sont confrontées, ainsi que pour promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. « Grace à la bienveillance d’ISPRIC et conjointement avec ONU FEMMES et FNUAP, l’ambassade d’Espagne tient à célébrer cette journée avec vous, représentantes qualifiées de la jeune fille malienne. Nous tenons aussi à vous rappeler l’importance d’investir autant que possible dans votre éducation. L’éducation améliore la santé et le bien-être des filles et des adolescentes. On estime que pour chaque année supplémentaire d’enseignement secondaire qu’une fille reçoit, son potentiel de gain augmente de 10 à 20 %. Plus vous vous préparez, plus vous avez des chances d’avoir de meilleures conditions de vie et d’améliorer votre bien-être général. Consciente de cela au Mali, l’Espagne, avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale, collabore dans certains projets de formation professionnelle et nous sommes attentifs à ce que, dans ces projets, les filles aient les mêmes droits et opportunités que les garçons », a souligné le diplomate espagnol au Mali. Selon lui, cette journée servira à rappeler la violence dont souffrent de nombreuses filles et à réfléchir aux conséquences des pratiques qui compromettent la possibilité d’un développement personnel.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Madiou Sangho, a souligné que les filles constituent un important maillon dans le développement du capital humain. « Au Mali, les filles et les femmes sont les premières victimes des crises, des mutilations génitales, des mariages forcés et de la privation de certains droits qui constituent autant d’atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux. Globalement, les conditions de vie des filles demeurent précaires à l’instar de la pauvreté et de l’insécurité qui restent un défi pressant pour notre pays engagé dans la voie de la refondation pour son développement harmonieux. Sans nul doute, il est bien remarquable de nos jours, à travers différents acteurs et partenaires, que des actions visibles et soutenues sont développées afin d’améliorer les conditions des filles face aux défis multiformes rencontrés à tous les niveaux, milieux rural et urbain, et au niveau du cadre normatif et dans les politiques et programmes de développement pour promouvoir et garantir un meilleur environnement profitable à l’épanouissement et au bien-être des filles au Mali », a conclu Sangho.

Aguibou Sogodogo

