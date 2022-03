La célébration de cette Journée a été marquée par un défilé des femmes issues des différentes structures relevant des départements ministériels

Cette année, au regard de la situation qui prévaut dans notre pays, les femmes ont décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme (JIF). C’est pourquoi, en ce mardi du 8 mars, elles se sont donné rendez-vous à la Place de l’indépendance, pour commémorer leur journée, placée sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, qui valablement représenté, le Président de la transition, le colonel Assimi Goita. Deux thèmes ont été retenus pour célébrer cet anniversaire à savoir : « l’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » au plan international et « Rôle et place de la Femme dans la refondation du Mali » au plan national.

Contrairement à la traditionnelle célébration, qui consistait à se retrouver au palais des congrès pour écouter les discours, elles ont procédé à un défilé riche en couleurs en présence des hommes. La Journée a été aussi mise à profit pour présenter le savoir-faire des femmes dans la transformation de nos produits locaux à la faveur d’une exposition visitée par le Premier ministre.

Après les mots de bienvenue de la maire du commune III du district de Bamako, Mme Djiré Mariam Diallo, les représentants des Partenaires techniques et financiers (PTF) ont intervenu pour reconnaitre les efforts des autorités du Mali, dans la promotion des droits de la femme, en termes d’adoption des instruments juridiques. Ils ont tous réitéré leur engagement à accompagner les autorités dans ce sens.

La représentante des Organisations de la société civile, Mama Koité dira que cette commémoration sert d’aubaine et d’opportunité pour les femmes, afin d’apporter leurs contribution dans la refondation du Mali. Sur ce chantier, leur rôle reste prépondérant. Parce que, seules, les femmes peuvent contribuer à la cohésion sociale.

Quant à Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly, elle a profité de l’occasion pour énumérer quelques avancées enregistrées dans la promotion des droits de la femme au Mali. Il s’agit entre autres de : la mise en œuvre de la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 ; la participation des femmes aux Assises Nationales de la Refondation ; l’intégration des femmes dans le Comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre dans les « one stop center » ; la mise en œuvre du Plan d’action national de la résolution 1325; la mise en œuvre de différents projets et programmes dans le cadre de l’autonomisation des femmes et l’octroi de matériels et équipements aux femmes.

Dans son intervention, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga a d’abord soutenu que la célébration du 8 Mars consiste à faire l’évaluation des acquis enregistrés dans la promotion des droits de la femme. Actualité oblige, parlant de l’attaque lâche et barbare perpétrée contre les FAMa à Mondoro, le Premier ministre a estimé que c’est une complicité nourrie par certains en vue de saper les efforts de nos forces armées dans la lutte contre le terrorisme. C’est un complot pour ralentir la montée des FAMa en puissance a t-il dit.

Et le Dr Choguel Kokalla Maiga de conclure en admettant que les réformes majeures en vue indispensables pour l’existence de notre pays en tant qu’État, reposent sur les épaules des femmes dont les représentantes, dans le Gouvernement, occupent des postes stratégiques.

Diakalia M Dembélé

