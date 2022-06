De Dakar à Paris, en passant par Cotonou, Abidjan, Lomé, Yaoundé, Ouaga, le nom du Mali résonne désormais un peu partout sur le continent et à travers le monde. La transition malienne ? Elle est suivie par des millions d’Africains qui se mobilisent chaque jour pour apporter leur soutien aux autorités maliennes. Les noms de Assimi Goïta et Choguel K Maïga reviennent sur les lèvres à travers des manifestations sur le continent et même au-delà. Constat ? Le Mali est aujourd’hui porté à bout des bras par de nombreux panafricains qui ne cessent d’appeler les autres pays africains à s’inspirer de l’exemple malien et à s’affranchir d’une certaine tutelle extérieure.

En effet, un appel résolument panafricaniste de soutien au Mali a été lancé le 13 janvier 2022 par le réseau citoyen Afrikki. Cet appel (qui a recueilli de nombreuses signatures) a été véhiculé aux quatre coins du continent, du Sénégal à Madagascar en passant par le Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo… Ce réseau des activistes d’Afrique et de ses diasporas possède une forte identité francophone. Ainsi, Afrikki travaille depuis plusieurs années à renforcer les mouvements sociaux et citoyens en Afrique.

Le réseau citoyen comprend des associations comme le Balai citoyen du Burkina, Y en a marre du Sénégal, Filimbu du RD Congo, ainsi que plusieurs mouvements et des collectifs basés en France…

Le collectif fustige les décisions « iniques, indignes et scélérates » des chefs d’État de la CEDEAO contre le Mali. En outre, le collectif a appelé à la levée des sanctions, notamment le gel des avoirs, l’ouverture des frontières. Le réseau a profité de l’occasion pour lancer un appel à ses membres à braver l’embargo pour rallier le Mali et y participer aux mouvements de protestation organisés à Bamako. Derrière les dirigeants ouest-africains actuels, c’est la France est vue. « Personne n’est dupe ! Les sanctions prises par la Cédéao ont été commandées par l’ancienne puissance coloniale, la France », déclare Eric Ismael Kinda, porte-parole du Balai Citoyen.

Aussi, le réseau citoyen Afrikki exprime « son intérêt et son admiration » pour « le peuple malien en lutte » et son « aspiration légitime à la liberté et à la Dignité ».

Kémi Séba, Pr Franklin Nyamsi et les autres

Autre soutien de poids au Mali et aux autorités de la transition ? Il est porté par l’activiste panafricain Kémi Séba. En effet, depuis des mois, celui-ci ne cesse de multiplier des prises de position en faveur de la Transition malienne à travers des déclarations, des manifestations et autres… Ainsi, en prélude de la marche du 13 mai 2022, pour soutenir l’armée et les autorités maliennes qui font l’objet d’une campagne de diabolisation de la France, Kémi Séba n’a pas mâché ses mots. Il a indiqué que l’armée au pouvoir fait toujours face à des pressions impressionnantes de « laquais » à la solde de la France. Et ces pressions viennent surtout de l`extérieur pour déstabiliser le pouvoir en place, selon lui.

Aux dires du panafricain franco-beninois, ce genre combat et cette intervention, consistent à libérer le Mali de l’impérialisme et du joug français. Il poursuit : « A l’heure actuelle, les autorités et l’armée malienne subissent une campagne de diabolisation et une campagne de déstabilisation venant de l’oligarchie de l’occident. Elle (oligarchie occidentale) ne supporte pas de voir des militaires et des guerriers qui n’acceptent d’ordre de personne d’autre que du peuple malien ».

Les militaires maliens meurent et ne se battent que pour le peuple malien. Ces militaires, a-t-il ajouté, « donnent tout pour l’Afrique et pour le Mali. Ils risquent leur vie pour le Mali. La CEDEAO essaie de les faire pression. De l’autre côté, l’oligarchie occidentale essaie de les déstabiliser ».

Un des autres grand partisan de la transition est l’universitaire et panafricaniste, Pr Franklin Nyamsi, conseiller spécial de l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Ce grand panafricaniste ne cesse d’apporter son soutien à notre pays et aux dirigeants maliens. Dans ce sens M. Myamsi ne porte pas de gant pour dénoncer la France et les dirigeants de la CEDEAO. Pour lui, aucun doute n’est permis : « le Gouvernement de Transition du Mali fait la fierté et la dignité du Continent Africain ». Dans une publication, le jeudi 17 mars 2022, sur son compte Facebook, le Pr Franklin Nyamsi se réjouit de la décision du gouvernement du Mali de chasser les médias français Rfi et France 24 de son territoire : « Alerte ! L’intox démantelée au Mali ! Le Gouvernement de Transition du Mali fait la fierté et la dignité du Continent Africain. Voici ce qui mérite le nom de Communication Politique en temps d’émancipation. Félicitations chaleureuses de l’Afrique des Libertés ! Nous nous réjouissons d’être parfaitement écouté, compris et même anticipé par le Gouvernement Africain du Mali ».

L’Afrique soutient le Mali

L’une des actions remarquables du soutien à la transition malienne a été aussi cette marche organisée par plusieurs jeunes sénégalais rejoints par d’autres nationalités. En effet, le 16 février 2022, 18 sénégalais, dont 6 femmes, ont entamé une marche dite « Panafricaine Dakar-Bamako ». Après un trajet de plus 1320 km, ils sont arrivés dans notre capitale le 29 mars 2022. Ils ont été reçus avec tous les honneurs par les autorités et les populations maliennes.

Cette marche panafricaine avait pour but de protester contre les sanctions injustes imposées à notre pays par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

A l’occasion de la cérémonie d’accueil des marcheurs, Keeman Djouf a demandé la levée immédiate des sanctions contre le Mali. « Les sanctions de la Cedeao sont injustes et inhumaines. Nous exigeons qu’il soit mis fin au blocus qui frappe durement les populations de l’Afrique de l’Ouest…», a déclaré le porte-parole du groupe des marcheurs.

« Le Mali et le Sénégal sont un même peuple ayant les mêmes ancêtres. Notre présence parmi nos sœurs et frères en terre africaine du Mali signifie que la résistance doit d’abord être culturelle », a ajouté Elimane Kemane.

Pour lui, l’heure de la libération du peuple africain et de l’Afrique a sonné.

« L’Afrique veut être libre mentalement, politiquement et spirituellement et son émancipation ne saurait, en aucune façon, se négocier. Voilà pourquoi nous sommes venus témoigner notre solidarité et soutien au peuple frère malien en lutte sous la direction du Président Assimi Goïta », a-t-il dit.

Et il met en garde : « Nous ne permettrons jamais que la déstabilisation du Mali arrive. Nous sommes désormais les marcheurs de l’Unité africaine ».

Cette solidarité envers les autorités de la transition s’est aussi illustrée par plusieurs marches et manifestations diverses de soutien à travers le continent et hors du continent.

Ainsi, le 22 janvier 2022, en Guinée Conakry, malgré l’interdiction de la manifestation par les autorités de la transition, un groupe de panafricanistes militants, n’a pu s’empêcher de se mobiliser dans l’enceinte du consulat afin d’exprimer le soutien et la solidarité de la Guinée au peuple du Mali. Ils ont affirmé : « Nous sommes de cœur avec eux en tant que Guinéens, surtout en tant que panafricains ». Selon eux, les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali sont disproportionnées et inopportunes. « La Cedeao devrait être une Cedeao des peuples. Ces dirigeants devaient écouter le peuple malien et suivre la ligne directrice qui pourrait aider le peuple. Car il n’y a personne mieux placé pour savoir le bien du Mali que les Maliens eux-mêmes », ont fait savoir ces jeunes activistes aux Maliens qui résident au consulat.

Au Burkina Faso, les forces de l’ordre ont empêché des regroupements de soutiens au Mali. Mais cela n’a pas faiblit la détermination des populations du pays des hommes intègres à manifester, à se faire entendre malgré l’interdiction des autorités. Selon certains manifestants, il est impossible pour le peuple du Burkina Faso de s’asseoir et regarder le Mali souffrir injustement sans réagir. « C’est pourquoi nous sommes là pour apporter notre soutien, notre solidarité », ont-ils affirmé. Plusieurs autres villes du Faso, notamment Bobo Dioulasso, Ouahigouya, ont également manifesté… Plus loin, en Centrafrique, des mobilisations en faveur du Mali et des autorités de la transition ont aussi été observées,

Hors du continent, précisément en Europe, la diaspora africaine a organisé plusieurs rassemblements de soutien à notre pays. C’est ainsi que devant l’ambassade du Mali à Berlin en Allemagne, des manifestants se sont retrouvés pour protester contre les sanctions de la Cedeao et la collaboration de la France. « À bas la France » ou « Vive la transition! », scandaient des dizaines de personnes présentes devant l’ambassade.

De l’autre côté du Rhin, en France, la manifestation organisée était plus dense. Au cours de certains rassemblements, l’on apercevait des drapeaux maliens mais aussi russes flottant au-dessus de la foule devant l’ambassade du Mali. Ici et là, l’on entendait des slogans comme « Vive la liberté africaine ! » et « Vive l’unité africaine ! »…

Mémé Sanogo

