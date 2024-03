Embarqué dans le train de la transition sous une parfaite lune de miel avec ses employeurs, Choguel, après deux ans et 8 mois à la tête de l’administration, en est peut-être réduit à une personnalité très indésirable au sommet de l’Etat. En plus de n’être pas associé à la gestion de certaines grandes décisions de la nation, le PM n’a de cesse d’avaler les couleuvres et d’accumuler les déconvenues. Il en a certes subi de trop avec une nouvelle humiliation aux portes de la maison d’arrêt de Koulikoro où son conseiller très spécial est incarcéré du procureur anti-cybercriminalité et suite à une plainte de l’ancien ministre en ex compagnon de lutte, imam Oumarou Diarra. Parti pour rendre visite à Abdel Kader Maïga, il nous revient, de source bien introduite en tout cas, qu’il est retourné bredouille pour avoir essuyé une fin de non-recevoir de la part des geôliers. Notre source affirme que les gardiens ont catégoriquement refusé l’accès des lieux à Choguel Maiga, accompagné pour la circonstance par un autre ministre de son gouvernement et un autre de ses conseiller spéciaux, au motif qu’ils n’ont reçu aucune information annonçant la visite du chef de l’administration malienne.

Quoi qu’il en soit, l’ex président du Comité stratégique du M5-RFP n’a pas eu l’occasion de rassurer le prisonnier qui pèse naturellement sur la conscience. Et pour cause, c’est suite à sa tentative de défendre le PM contre ses adversaires que Kader séjourne à Koulikoro dans des conditions très peu confortables.

Amidou Keita

